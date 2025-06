Sobe para 5 o número de mortos em chuvas no RS; 1 pessoa está desaparecida

O número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para cinco, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do estado.

O que aconteceu

A quinta vítima foi um homem de 71 anos. Conforme as autoridades gaúchas, o idoso foi encontrado ontem em um córrego na cidade de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. A causa da morte foi afogamento.

Uma pessoa segue desaparecida. Segundo o boletim, outras 9.317 pessoas estão desalojados e 1.246, desabrigadas.

Ao todo, 155 municípios foram afetados. No boletim anterior, divulgado na terça-feira, eram 146 municípios afetados.

Guaíba sai da cota de inundação, mas ruas de Porto Alegre seguem alagadas

25.jun.2025 - Orla do Guaíba, em Porto Alegre, após recuo da água Imagem: Reprodução/X

O rio Guaíba subiu ontem e invadiu ruas na região das Ilhas, em Porto Alegre. No momento, não há orientação oficial para que as pessoas deixem suas casas.

Hoje, no Cais Mauá, no centro da capital, o lago Guaíba atingiu 2,97 metros de altura às 6h e voltou ao patamar acima da cota de alerta. A cota de inundação na região é de 3 metros.

Na Usina do Gasômetro, o Guaíba está com 3,43 metros. A cota de inundação por lá é de 3,6 metros.

20.jun.2025 - Jacuí transborda e inunda ruas de Cachoeira do Sul Imagem: Reprodução/Redes sociais

Em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, o rio Jacuí transbordou. A cidade foi uma das mais afetadas nas enchentes do ano passado.

Frente fria leva mais chuva para a região

O avanço de uma frente fria, aliada a um sistema de baixa pressão, leva chuva moderada a forte para o estado hoje. Também são esperados raios e temporais pontuais nas regiões norte e nordeste, na Serra Gaúcha, em partes do noroeste, nos vales e no litoral norte. Acumulados variam de 20 mm/dia a 60 mm/dia, passando dos 70 mm/dia em áreas próximas à divisa com Santa Catarina. No resto do Estado, a previsão é de chuva fraca a moderada.

Ventos forte são esperados. A metade sul do estado e a região metropolitana de Porto Alegre devem registradas rajadas de 20 km/h a 35 km/h.

Tempo melhora amanhã. Uma massa de ar frio e seco chegará ao Rio Grande do Sul e deve deixar o tempo firme.