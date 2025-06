Shell nega estar em negociações para adquirir a rival BP

A Shell negou nesta quinta-feira (26) que esteja em negociações para adquirir a rival BP. O Wall Street Journal informou na véspera que as conversas estariam em "estágio inicial", segundo pessoas familiarizadas com o assunto. "Em resposta à recente especulação da mídia, a Shell gostaria de esclarecer que não está ativamente considerando fazer uma oferta pela BP", disse a companhia, em comunicado enviado para a London Stock Exchange. Fonte: Associated Press.