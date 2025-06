Segundo maior investidor da JetBlue considera vender participação

NOVA YORK (Reuters) - O segundo maior investidor da JetBlue Airways , Vladimir Galkin, está ameaçando vender sua participação de quase 10% na transportadora aérea se o plano de corte de custos da empresa e outros esforços mais amplos não conseguirem reverter seu desempenho.

Galkin, que mora em Miami, Flórida, foi um dos ganhadores da alta das "ações meme" da GameStop em 2021 e investiu mais de US$200 milhões na JetBlue entre fevereiro e agosto de 2024. A transportadora aérea de Nova York tem sofrido com o enfraquecimento da demanda por viagens, retirando sua previsão para o ano inteiro em abril e dizendo que é improvável que atinja o ponto de equilíbrio em 2025.

As ações caíram 43% no acumulado do ano, enquanto suas competidoras Delta Air Lines e United Airlines caíram 17% e 18%, respectivamente.

"Estou um pouco embaixo d'água e vou ter que me segurar. Não quero dizer pelo tempo que for necessário, obviamente, mas talvez por mais um ano", disse Galkin à Reuters. Ele tem aproximadamente 35 milhões de ações, ou US$212 milhões investidos na empresa, de acordo com um registro regulatório de setembro nos EUA, uma participação que ele confirmou à Reuters.

Em junho, a JetBlue abandonou seus planos de cortar custos e se concentrar em rotas mais lucrativas. Galkin disse que o comunicado foi positivo, mas que a "trajetória da empresa será evidente" nos próximos trimestres.

Ele disse que a JetBlue deveria considerar a redução do tamanho de sua diretoria de 13 membros para também cortar custos, mas não disse quais outros cortes faria.

Outros grandes investidores da JetBlue, incluindo BlackRock, Fidelity e T. Rowe Price, não quiseram comentar.

(Reportagem de Doyinsola Oladipo em Nova York)