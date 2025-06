Secretário do Tesouro dos EUA prorroga medidas para evitar rompimento do teto da dívida

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, prorrogou na quarta-feira a autoridade do departamento para continuar com as medidas extraordinárias de gerenciamento de caixa para evitar o rompimento do teto da dívida federal por quase um mês, até 24 de julho.

Bessent disse em uma carta a líderes do Congresso que havia determinado que o "período de suspensão da emissão de dívidas", anteriormente programado para expirar na sexta-feira, precisava continuar. A declaração permite que o Tesouro suspenda o financiamento dos fundos de pensão e de saúde dos aposentados que não sejam necessários para pagar benefícios imediatos.

Bessent estimou que o Tesouro não seria mais capaz de pagar todas as suas obrigações sem um aumento ou suspensão do limite da dívida em algum momento em meados do ano.

Sua carta não forneceu nenhuma atualização específica para esse momento, embora ele tenha dito a repórteres na terça-feira que a chamada "data X" do teto da dívida poderia mudar se os tribunais interferirem com as tarifas do presidente Donald Trump, que obtiveram um recorde de US$23 bilhões em receita alfandegária em maio.

Mas sua prorrogação até 24 de julho parece ter sido parcialmente destinada a manter a pressão sobre o Congresso para aumentar o teto da dívida como parte de um pacote maciço de impostos e gastos antes do tradicional recesso de agosto.

"Com base em nossas estimativas atuais, continuamos a acreditar que o Congresso deve agir para aumentar ou suspender o teto da dívida o mais rápido possível antes do recesso programado para agosto para proteger a plena fé e o crédito dos Estados Unidos", disse Bessent na carta.

