Reino Unido promete endurecer defesas comerciais sob nova estratégia

Por Alistair Smout

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido afirmou que endurecerá suas defesas comerciais para proteger melhor as indústrias em meio a uma perspectiva global turbulenta de guerras comerciais e tarifas dos Estados Unidos que moldou sua nova estratégia comercial publicada nesta quinta-feira.

O governo disse que o "protecionismo ressurgente" significa que ele precisa repensar sua abordagem e "aproveitar a primeira oportunidade para reformular o sistema de medidas comerciais do Reino Unido para torná-lo mais acessível, assertivo e ágil".

"O Reino Unido é uma nação comercial aberta, mas precisamos conciliar isso com uma nova realidade geopolítica", disse o secretário de Negócios e Comércio, Jonathan Reynolds.

"Nossa estratégia comercial aprimorará nossa defesa comercial para que possamos garantir que as empresas britânicas estejam protegidas contra danos."

O governo ajustará a orientação política e a estrutura operacional da Trade Remedies Authority para que ela possa ser mais assertiva no combate às importações de países com "distorções injustas de mercado".

A UK Steel disse que a abordagem atual da TRA, segundo a qual ela propôs limitar a quantidade de certos tipos de aço que poderiam ser importados, precisa ser mais robusta e saudou a estratégia comercial como um "ponto de inflexão crítico".

A estratégia comercial é a primeira do Reino Unido desde que passou a ter uma política comercial independente após deixar a União Europeia, sob o comando dos conservadores, que saudaram as oportunidades do Brexit ao buscar vários acordos de livre comércio.

Embora o governo trabalhista, que chegou ao poder há um ano, tenha concluído negociações de livre comércio com a Índia e espere fechar outro acordo com o Conselho de Cooperação do Golfo em breve, ele disse que a nova estratégia se concentrará em acordos mais rápidos e práticos do que o governo anterior.

O governo já está pronto para implementar parcialmente um acordo para remover algumas das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e elogiou os recentes acordos para facilitar o comércio com a União Europeia.