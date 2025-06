Real Madrid vence Salzburg (3-0) e vai enfrentar a Juventus nas oitavas da Copa de Clubes

O Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 a 0 nesta quinta-feira (26), na Filadélfia, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo H.

Após sua melhor atuação nos Estados Unidos, coroada pelos gols de Vinícius Júnior (40'), Federico Valverde (45'+3) e do jovem Gonzalo García (84'), o time merengue lutará por uma vaga nas quartas de final contra a Juventus, segunda colocada do Grupo G, na próxima terça-feira, em Miami.

