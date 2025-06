Moema é distrito com maior qualidade de vida em SP; Brasilândia tem a menor

Os moradores do distrito de Moema, na zona sul, foram os que tiveram a maior qualidade de vida em São Paulo em 2024, e os da Brasilândia, na zona norte, a menor. Os dados são do Mapa da Desigualdade, elaborado pela Rede Nossa São Paulo, divulgado hoje.

O que aconteceu

Levantamento hierarquiza os 96 distritos da capital paulista com base em 45 indicadores diferentes (veja lista completa ao fim do texto), de áreas como saúde, segurança e habitação. A pontuação é calculada do seguinte modo: o melhor valor em cada indicador recebe a pontuação mais alta, de 96 pontos. O segundo melhor valor rende 95 pontos, e assim sucessivamente, até chegar ao pior valor, que conta um ponto.

10 distritos com as melhores pontuações:

1. Moema (média de 75,68 pontos)

2. Butantã (74 pontos)

3. Vila Mariana (71,91 pontos)

4. Itaim Bibi (71,16 pontos)

5. Lapa (70,95 pontos)

6. Alto de Pinheiros (70,92 pontos)

7. Perdizes (70,77 pontos)

8. Pinheiros (70,75 pontos)

9. Consolação (70,16 pontos)

10. Morumbi (69,48 pontos)

10 distritos com as piores pontuações:

87. Grajaú (média de 55,8 pontos)

88. Jardim Ângela (55,75 pontos)

89. Itaquera (55,52 pontos)

90. Pedreira (55,52 pontos)

91. Vila Curuçá (55,3 pontos)

92. Cidade Ademar (54,91 pontos)

93. Vila Medeiros (53,55 pontos)

94. Capão Redondo (53,5 pontos)

95. Tremembé (50,16 pontos)

96. Brasilândia (49,39 pontos)

O que mais o mapa da desigualdade revela

Morador do Alto de Pinheiros, na zona oeste, vive em média 24 anos a mais que o morador de Anhanguera, na zona norte. No distrito mais longevo da cidade, as pessoas vivem, em média, até os 82 anos. No oposto, a idade média ao morrer é de 58 anos - 18 anos a menos do que a média nacional, de 76 anos, segundo dados do IBGE.

Habitante de Marsilac, no extremo sul, passa em média 1h11 por dia no transporte público —para quem mora em Pinheiros, na zona oeste, a média é de 25 minutos diários. Quanto mais distante das regiões centrais, mais tempo a pessoa passa no deslocamento: os moradores de Cidade Tiradentes, na zona leste, e Parelheiros, na zona sul, também passam mais de uma hora diária no transporte.

O trabalhador médio em emprego formal que mora em São Domingos, na zona norte, ganha R$ 6.314,59 a mais por mês do que o que mora em Artur Alvim, na zona leste —o equivalente a quatro salários mínimos. No bairro que ganha melhor, a remuneração média foi de R$ 8.515,29; no que ganha pior, R$ 2.200,70.

Seis distritos paulistas não registraram nenhum homicídio para cada 100 mil residentes, todos na zona sul. São eles: Cambuci, Ipiranga, Vila Mariana, Moema, Santo Amaro e Socorro. No outro oposto, o distrito da Sé, no centro, foi o mais violento, com 26,2 homicídios para cada 100 mil moradores.

Trecho da avenida Cantídio Sampaio, na Brasilândia, zona norte de São Paulo Imagem: Rubens Cavallari - 22.fev.2024/Folhapress

Qual a importância desse levantamento

Média da cidade encobre as desigualdades entre os distritos, explica Jorge Abrahão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo. "São Paulo é a cidade mais rica do país e é efetivamente muito rica, com muita estrutura, e a média acaba encobrindo os problemas estruturantes de desigualdade que temos", disse. "Ao medir mais de 40 indicadores, conseguimos perceber quais são e onde estão essas desigualdades."

Mapa é feito há 10 anos, com pouco avanço na redução dessa disparidade. "Na comparação com os anos anteriores, há flutuações para cima e para baixo, mas as desigualdades permanecem. A gente percebe que a gestão pública não está efetivamente priorizando esse tema."

No ano passado, nós tivemos uma eleição, e o maior investimento foi em pavimentação. Em função de todas as questões que existem na cidade, pavimentação não é a mais importante para resolver as desigualdades.

Jorge Abrahão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo

Solução passa por acesso a serviços públicos de qualidade e aumento na renda per capita. "Quando se tem acesso a saúde, educação, habitação, saneamento, transporte e segurança, tudo isso, de alguma forma, reduz essas desigualdades."

Prefeitura de São Paulo se comprometeu a aplicar mais recursos em regiões mais carentes, mas ainda não há dados suficientes para avaliar se investimento é suficiente, diz Abrahão. Em 2021, a prefeitura anunciou que investiria mais em distritos vulneráveis, definidos em conjunto com a Rede Nossa São Paulo. O coordenador da iniciativa elogiou a criação da política, mas ressaltou que é necessário que o investimento seja constante para se refletir nos dados.

Quais foram os indicadores medidos?