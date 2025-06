PT e PL amplamente a favor: como cada partido votou no aumento de deputados

O projeto de lei que cria 18 novas vagas para deputados federais foi aprovado no Congresso Nacional ontem e seguiu para a sanção do presidente Lula. Saiba como votou cada partido.

O que aconteceu

PL e PT na Câmara apoiaram em peso a medida. Quase 90% dos deputados do Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que votaram na sessão foram favoráveis. No Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, o apoio somou 75% dos 77 deputados que votaram.

Todos os votos de seis legendas foram a favor. Trata-se dos deputados do PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Cidadania e PRD. Por outro lado, Rede e Novo não tiveram nenhum voto favorável ao aumento.

Mudança amplia de 513 para 531 o número de deputados. Na Câmara, o aumento foi aprovado com 361 votos favoráveis e 36 contrários —30 deputados se abstiveram e 6 votação por obstrução. No Senado, a proposta teve apoio de 41 senadores, e 33 foram contra.

O custo anual estimado é de R$ 64,6 milhões. O projeto diz que não haverá aumento de gastos, mesmo com o aumento no número de cadeiras.

Saiba como votaram os partidos:

PL - 77 deputados votaram

A favor: 69

Contra: 6

Abstenções: 2

Obstruções: 0

PT - 56 deputados votaram

A favor: 42

Contra: 3

Abstenções: 11

Obstruções: 0

União Brasil - 52 deputados votaram

A favor: 46

Contra: 5

Abstenções: 1

Obstruções: 0

PP - 41 deputados votaram

A favor: 39

Contra: 2

Abstenções: 0

Obstruções: 0

Republicanos - 39 deputados votaram

A favor: 36

Contra: 3

Abstenções: 0

Obstruções: 0

MDB - 39 deputados votaram

A favor: 34

Contra: 3

Abstenções: 2

Obstruções: 0

PSD - 37 deputados votaram

A favor: 29

Contra: 6

Abstenções: 2

Obstruções: 0

PDT - 16 deputados votaram

A favor: 16

Contra: 0

Abstenções: 0

Obstruções: 0

PSOL - 12 deputados votaram

A favor: 3

Contra: 1

Abstenções: 7

Obstruções: 1

PSDB - 11 deputados votaram

A favor: 8

Contra: 2

Abstenções: 1

Obstruções: 0

PSB - 10 deputados votaram

A favor: 10

Contra: 0

Abstenções: 0

Obstruções: 0

Podemos - 9 deputados votaram

A favor: 6

Contra: 2

Abstenções: 1

Obstruções: 0

PCdoB - 7 deputados votaram

A favor: 6

Contra: 0

Abstenções: 1

Obstruções: 0

Avante - 7 deputados votaram

A favor: 7

Contra: 0

Abstenções: 0

Obstruções: 0

Novo - 5 deputados votaram

A favor: 0

Contra: 0

Abstenções: 0

Obstruções: 5

PV - 4 deputados votaram

A favor: 2

Contra: 2

Abstenções: 0

Obstruções: 0

Solidariedade - 4 deputados votaram

A favor: 4

Contra: 0

Abstenções: 1

Obstruções: 0

Cidadania - 3 deputados votaram

A favor: 3

Contra: 0

Abstenções: 0

Obstruções: 0

PRD - 2 deputados votaram

A favor: 2

Contra: 0

Abstenções: 0

Obstruções: 0

Rede - 1 deputado votou