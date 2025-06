Presidente do Fed de Richmond diz que tarifas começarão a elevar inflação em breve

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, disse nesta quinta-feira que é muito provável que as tarifas aumentem a inflação nos próximos meses, em comentários que afirmaram que a política monetária do banco central norte-americano está onde precisa estar para lidar com o que está por vir.

"Acredito que veremos pressão de preços", disse Barkin no texto de comentários preparados para serem apresentados em uma reunião da Associação de Economia Empresarial de Nova York.

No que diz respeito às tarifas e seu impacto sobre as pressões dos preços, "até o momento, esses aumentos tiveram apenas efeitos modestos sobre a inflação, mas prevejo que mais pressão está por vir", em meio a comentários de empresas que esperam repassar pelo menos parte do aumento das taxas de importação impostos pelo presidente Donald Trump.

"Dito isso, não espero que o impacto sobre a inflação seja nem de longe tão significativo quanto o que acabamos de vivenciar" durante a pandemia da Covid-19 e há sinais de que os consumidores tentarão se afastar dos produtos tarifados, o que poderia limitar uma inflação mais alta.

Na semana passada, na reunião do Fed, as autoridades mantiveram sua taxa entre 4,25% e 4,5%. A incerteza em relação às perspectivas está mantendo o banco central em espera, em meio às expectativas de que as tarifas aumentarão a inflação neste ano e, ao mesmo tempo, desacelerarão o crescimento.

Em seus comentários, Barkin observou que o Fed está enfrentando riscos em seus mandatos de emprego e inflação. Citando a incerteza das perspectivas, Barkin se recusou a dizer para onde a política monetária está indo.

No entanto, ele disse que "dada a força da economia atual, temos tempo para acompanhar os acontecimentos com paciência e permitir que a visibilidade melhore", acrescentando que "quando isso acontecer, estaremos bem posicionados para lidar com o que a economia exigir".

Barkin disse que, na situação atual da economia, as coisas parecem muito boas e que os dados recentes sobre a inflação foram "encorajadores". Ele disse que o crescimento do emprego tem sido "saudável".