PIS 2025: abono salarial de julho será pago em breve; veja calendário

A Caixa Econômica Federal dará início, em julho, à nova etapa de pagamentos do abono salarial de 2025, contemplando os trabalhadores nascidos em setembro e outubro.

O que aconteceu

De acordo com o calendário oficial, os créditos para o sexto grupo de beneficiários começarão no dia 15 de julho, conforme as datas estabelecidas pela instituição financeira. Esse lote inclui também os aniversariantes dos meses de julho e agosto.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa ter atuado com registro em carteira — seja no setor privado ou no funcionalismo público — por, no mínimo, 30 dias ao longo de 2023.

Além disso, é necessário ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais em 2023 (equivalente a R$ 2.640,00) e estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações trabalhistas devem estar devidamente enviadas pelo empregador via RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), de acordo com o tipo de vínculo do empregado.

O valor do abono é proporcional ao período de atividade formal em 2023, e tem como base o salário mínimo de 2025, fixado em R$ 1.518.

A verificação do benefício pode ser feita através da Carteira de Trabalho Digital, do portal Gov.br, pela Central de Atendimento 158 ou pessoalmente em unidades do Ministério do Trabalho.

Quem possui conta na Caixa receberá o valor diretamente em conta corrente ou poupança. Já os clientes do Banco do Brasil poderão optar por transferência via PIX, TED ou saque nas agências. Para os demais trabalhadores, o crédito será depositado automaticamente em uma conta digital social aberta pela Caixa.

Segundo estimativas do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de brasileiros devem receber o abono em 2025, com um volume total de repasses na casa dos R$ 30,7 bilhões.

Datas de pagamento do abono salarial (PIS 2025)