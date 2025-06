PIB dos EUA registrou contração de 0,5% no primeiro trimestre, acima do previsto

A economia dos Estados Unidos registrou uma contração maior que o previsto no primeiro trimestre de 2025, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (26), com consumo interno e exportações mais fracos do que o esperado.

O PIB dos EUA recuou 0,5% nos primeiros três meses do ano em termos anuais, segundo o Departamento de Comércio, que havia divulgado uma primeira estimativa de contração de -0,2%.

Os dados foram divulgados após um aumento das importações impulsionado pelas tarifas generalizadas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

As empresas estocaram produtos para tentar se antecipar às taxações de Trump contra a maioria de seus parceiros comerciais, sobretudo aos bens da China.

As importações são subtraídas no cálculo do PIB. Mas a atualização desta quinta-feira refletiu principalmente "revisões para baixo dos gastos do consumidor e das exportações", segundo o Departamento de Comércio.

Este movimento foi parcialmente compensado por uma revisão para baixo das importações, acrescentou o departamento.

Embora Trump tenha recuado ou adiado algumas de suas medidas comerciais mais duras enquanto as negociações continuam, o prazo de julho para tarifas mais altas sobre dezenas de economias se aproxima, aumentando a incerteza na economia.

