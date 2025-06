PIB dos EUA contrai no 1º trimestre mais que o estimado antes por fraqueza de gastos do consumidor

WASHINGTON (Reuters) - A economia dos Estados Unidos contraiu mais do que se pensava no primeiro trimestre em meio à fraqueza dos gastos dos consumidores, ressaltando as distorções causadas pelas tarifas agressivas do governo Trump sobre produtos importados.

O Produto Interno Bruto diminuiu a uma taxa anualizada revisada para baixo de 0,5% no primeiro trimestre, informou o Departamento de Comércio em sua terceira estimativa do PIB nesta quinta-feira, contra retração de 0,2% informado antes.

A revisão refletiu um forte rebaixamento dos gastos do consumidor, que agora se estima que tenham aumentado a um ritmo de apenas 0,5%, em vez da taxa de 1,2% informada anteriormente.

A economia cresceu a uma taxa de 2,4% no quarto trimestre. O aumento da demanda doméstica foi reduzido para uma taxa de 1,9%, em relação ao ritmo de 2,5% informado anteriormente.

Uma enxurrada de importações, já que as empresas correram para trazer mercadorias antes que as tarifas do presidente Donald Trump entrassem em vigor, foi responsável pela maior parte da redução do PIB. Os gastos dos consumidores também desaceleraram à medida que diminuiu o impulso da compra preventiva de mercadorias, especialmente veículos automotores, antes das tarifas de importação.

Desde então, o fluxo de importações diminuiu, posicionando o PIB para uma recuperação acentuada no segundo trimestre. O Federal Reserve de Atlanta está prevendo uma aceleração do PIB a uma taxa de 3,4% neste trimestre.

Dadas as oscilações das importações, economistas alertaram contra a interpretação da recuperação prevista do PIB como um sinal de força econômica. Dados sobre as vendas no varejo, os mercados imobiliário e de trabalho sugeriram que a atividade econômica está se abrandando.

(Reportagem de Lucia Mutikani)