PF marca depoimento de advogados para a mesma hora após acusações de Cid

A Polícia Federal marcou os depoimentos de Fabio Wajngarten e os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Marcelo Câmara para a próxima terça-feira (1º), na mesma hora, após eles serem acusados pelo tenente-coronel de terem procurado sua filha menor de idade.

O que aconteceu

Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, e Luiz Eduardo Kuntz, de Câmara, vão depor, além de Wajngarten, que defendia o ex-presidente. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL.

Moraes determinou que os três sejam ouvidos pela PF. Segundo o ministro, eles devem esclarecer suposta prática de obstrução de investigação.

Advogado de Câmara procurou "insistentemente" a filha de 14 anos de Cid, segundo a defesa do tenente-coronel. As tentativas de contato dele foram feitas por WhatsApp.

Além dele, Wajngarten é acusado pela defesa de Cid de "intensa tentativa" de fazer contato com a filha de Cid. A esposa de Cid, Gabriela Ribeiro Cid, também teria sido procurada por ele, afirma a defesa.

Kuntz e Paulo Cunha Bueno são acusados também de "cercarem" a mãe de Cid, Agnes Barbosa Cid. O episódio, que tinha como objetivo demover a defesa constituída pelo delator, teria ocorrido em um evento em São Paulo.

Wajngarten falou em "criminalização da advocacia", em nota publicada nas redes sociais. "A criminalização da advocacia é a cortina de fumaça para tentar ocultar a expressa falta de voluntariedade do réu delator Mauro Cid e a consequente nulidade da colaboração. Causa indignação e não surpresa que a decisão do ministro seja amplamente publicizada enquanto as razões que supostamente as motivam estejam em sigilo. Tão logo tenha acesso aos autos do inquérito, que não seja através da imprensa, voltarei a me manifestar. Estarei, como sempre estive, ao lado da verdade e da Justiça."

Kuntz acusa Cid de ter usado rede social

Inquérito foi aberto após Kuntz acusar Cid de ter usado Instagram e conversado com ele pelo perfil @gabrielar702. Com o acordo de delação premiada homologado em setembro de 2023, Cid estava proibido de usar redes sociais.

Defesa de Cid afirma que as mensagens de Kuntz são "incontroversas" e desmentem a versão de que ele não o procurou. Kuntz afirmou que evitava falar com Cid e preferia mensagens em texto, em conversa com o UOL no último dia 17.

Tentativa de contato de Kuntz foi descrito como "ardilosa" pela defesa de Cid. "Assim como é incontroversa também a tentativa do advogado Luiz Eduardo Kuntz em encontrar Mauro Cid que já estava com cautelares diversas da prisão e acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo, e mesmo assim, ardilosamente, procurou insistentemente sua filha menor de idade."