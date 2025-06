Petróleo sobe com demanda nos EUA; menor apreensão com oferta no Oriente Médio limita ganhos

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira em meio à queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos em função da maior demanda, à medida que a temporada de viagens de verão no país ganha força, enquanto as preocupações com riscos relacionados à oferta no Oriente Médio diminuíram, limitando parte dos ganhos.

Os contratos futuros do Brent subiram 0,07%, para US$67,73 por barril. O petróleo bruto U.S. West Texas Intermediate avançou 0,49%, para US$65,24 por barril.

Ambos os índices de referência subiram quase 1% na quarta-feira, recuperando perdas registradas no início da semana, após dados mostrarem uma demanda resiliente nos EUA. Os futuros do Brent eram negociados abaixo do fechamento de US$69,36 em 12 de junho, antes de Israel iniciar ataques aéreos contra o Irã.

A temporada de viagens nos EUA começou devagar, mas agora está impulsionando a demanda, disseram analistas da ANZ.

"O mercado está começando a digerir o fato de que os estoques de petróleo bruto estão muito restritos de repente", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Os estoques de petróleo bruto e combustível dos EUA caíram na semana até 20 de junho, com o aumento da atividade de refino e crescimento da demanda, informou a Administração de Informação de Energia (EIA) na quarta-feira. [EIA/S]

Os estoques de petróleo bruto caíram em 5,8 milhões de barris, disse a EIA, superando as expectativas dos analistas de uma queda de 797.000 barris, conforme pesquisa da Reuters.

No entanto, sinais de alívio nos riscos sobre a oferta no Oriente Médio limitaram parte dos ganhos.

Pouco antes do fechamento dos mercados de petróleo nesta quinta-feira, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o resultado do conflito entre Israel e Irã apresentou oportunidades de paz que seu país não deve desperdiçar.

Trump saudou o rápido fim da guerra entre Irã e Israel e afirmou que Washington provavelmente buscará um compromisso de Teerã para acabar com suas ambições nucleares em conversas com autoridades iranianas na próxima semana.

"O rápido avanço por um cessar-fogo sugere que o presidente Trump permanece sensível aos altos preços do petróleo, na nossa visão, potencialmente limitando o prêmio de risco geopolítico mesmo que o conflito possa persistir", disse o Citi em nota nesta quinta-feira.

