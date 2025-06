Secretário dos EUA minimiza análise sobre danos ao Irã: 'Ataque histórico'

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos minimizou o relatório que indicava que os danos causados a instalações nucleares iranianas durante ataque dos EUA não aniquilaram o programa atômico do país.

O que aconteceu

Avaliação foi "preliminar" e feita um dia e meio após o ataque, justificou. Pete Hegseth leu um trecho do documento vazado e afirmou que a análise dos danos levaria semanas.

Ao longo da sua fala, o secretário tentou criar a ideia de que há uma conspiração interna para manchar a imagem do governo. "[O relatório] foi vazado porque alguém tinha um plano de atrapalhar", afirmou. Hegseth, que era comentarista do canal de direita Fox News, acusou a imprensa de Fake News e citou nominalmente os canais que divulgaram as informações, afirmando que eles "não são amigos dos EUA". A fala dele se assemelha a discursos feitos por Trump nos últimos dias e nas redes sociais, quando ele acusou sequencialmente canais de divulgarem mentiras.

Pete chamou o ataque às instalações iranianas de "histórico e bem sucedido". "Nós, como americanos, deveríamos comemorar", afirmou.

Presidente Trump comentou sobre pronunciamento em tempo real. Na rede social Truth, ele disse que a fala do secretário foi uma das "melhores, mais profissionais e mais verdadeiras coletivas de imprensa" que ele já viu. "Todos envolvidos nessa caça às bruxas deveriam ser demitidos e se desculpar aos nossos grandes guerreiros", afirmou.

Há muita discussão sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, mas vamos parar por um segundo: por causa dessa decisiva ação militar, o presidente Trump criou as condições para encerrar a guerra, dizimando, obliterando, podem escolher a palavra, destruindo as instalações nucleares do Irã.

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA

Entenda

Imagem de satélite mostra buracos e crateras em uma elevação no complexo subterrâneo de Fordow, após os Estados Unidos atingirem a instalação nuclear subterrânea, perto de Qom, no Irã, em 22 de junho de 2025. Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS

Relatório afirmou que os ataques feitos pelos EUA ao Irã somente "atrasaram em alguns meses" o desenvolvimento do programa atômico do país. A divulgação da informação por parte da imprensa americana mostrou que, ao contrário do que Donald Trump disse, os ataque não destruíram o programa nuclear.

O levantamento de cinco páginas foi feito internamente pelas autoridades americanas. Ele foi a primeira análise sobre os bombardeios feitos a instalações de enriquecimento nuclear.

Casa Branca colocou relatório divulgado pela imprensa sob dúvida. Inicialmente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karline Leavitt, indicou que o dado vazado pela imprensa seria uma "suposta avaliação". Trump, então, foi às redes sociais para denunciar de forma agressiva os órgãos de imprensa dos EUA por difundir Fake News.

No dia seguinte, porém, a avaliação foi diferente e uma investigação foi aberta. "Estamos fazendo uma investigação de vazamento com o FBI neste momento porque essas informações são para fins internos, avaliações de danos de batalha", admitiu o secretário de Defesa, Pete Hegseth, na cúpula da Otan.

O governo dos EUA confirmou a avaliação secreta da inteligência e suas descobertas. Mas ponderou, dizendo que suas conclusões são de "baixa confiança". Os danos às instalações foram "moderados a graves, e acreditamos que muito mais provavelmente graves e destruídos", disse Hegseth.