Papa Leão lamenta "intensidade diabólica" dos conflitos no Oriente Médio

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão disse nesta quinta-feira que os conflitos no Oriente Médio estão ocorrendo com uma "intensidade diabólica" sem precedentes e apelou por um maior respeito ao direito internacional, em comentários aos bispos católicos e às agências de ajuda que operam na região.

Em uma reunião no Vaticano, o pontífice afirmou que os países da região estão sendo "devastados por guerras, saqueados por interesses especiais e cobertos por uma nuvem de ódio que torna o ar irrespirável e tóxico".

"Hoje, o conflito violento parece estar ocorrendo... com uma intensidade diabólica até então desconhecida", disse ele, acrescentando que a situação humanitária no enclave palestino de Gaza é "trágica e desumana".

Leão, eleito em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco, fez um apelo no mês passado para que Israel permitisse a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza. Ele não citou o nome de Israel em seus comentários na quinta-feira.

O papa nascido nos Estados Unidos também não abordou diretamente a recente guerra de 12 dias entre Israel e Irã, que também contou com os EUA bombardeando supostas instalações nucleares iranianas, mas pediu que os países demonstrem maior respeito pelo direito internacional.

"É realmente angustiante ver o princípio de que 'o poder faz a razão' prevalecer em tantas situações hoje em dia, tudo com o objetivo de legitimar a busca do interesse próprio", disse ele.

"É preocupante ver que a força do direito internacional e do direito humanitário parece não ser mais obrigatória, substituída pelo suposto direito de coagir os outros", acrescentou Leão.

