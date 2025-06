Iranianas em SP relatam trauma e medo pela família: 'Povo quer paz'

Iranianas que vivem no Brasil relatam medo, dor e indignação diante da repressão interna no Irã e da escalada da guerra no Oriente Médio. Em depoimentos ao UOL, elas contam como fugiram do regime dos aiatolás e descrevem os impactos emocionais de acompanhar, à distância, os bombardeios sobre Teerã.

O que aconteceu

O Irã viveu uma escalada de tensão internacional, após sofrer bombardeios de Israel em junho desse ano. Duas mulheres iranianas que vivem em São Paulo descreveram ao UOL como o conflito no Oriente Médio e a repressão no Irã afetam suas vidas hoje. Ambas deixaram o país natal em momentos diferentes, mas por motivos semelhantes: a busca por segurança e liberdade diante da violência e das restrições impostas pelo regime dos aiatolás.

As duas relatam o impacto emocional de acompanhar, à distância, os bombardeios recentes sobre Teerã. Mahsima Nadim teme pelas vidas de familiares que permanecem na capital iraniana. Khazar Masoumi afirma sofrer de uma espécie de síndrome de sobrevivente, com reações de pânico diante de sons comuns em São Paulo, como aviões e sirenes.

Além de descrever os traumas causados pelo governo iraniano, Khazar critica a ofensiva militar de Israel. Ela classifica os ataques como uma violação ao direito internacional e diz que a população civil é quem paga o preço dos conflitos.

Mahsima, por outro lado, acusa o regime iraniano de ser o principal responsável pela escalada da violência na região. Ela afirma que o governo dos aiatolás atua como um "câncer para o mundo" e diz que o fim do regime seria essencial para a paz no Oriente Médio.

As duas seguiram caminhos diferentes após deixarem o Irã. Mahsima vive sozinha em São Paulo, onde construiu carreira como maquiadora e dançarina. Khazar é mãe solo e cria o filho no Brasil, com apoio de amigos e da rede de contatos que formou desde que chegou ao país. As duas mantêm laços afetivos e familiares com o Irã, onde ainda vivem parentes próximos.

A iraniana Mahsima Nadim tem 39 anos e conta que decidiu deixar o Irã após sofrer prisões e agressões por descumprir regras impostas às mulheres. Ela nasceu em Teerã e passou a infância durante a guerra entre Irã e Iraque. Antes de sair do país, trabalhava como especialista em recursos humanos e também como maquiadora.

Todos os dias que a gente sai de casa corre o risco de morrer só por mostrar o cabelo ou por usar uma roupa que o regime não considera adequada.

Mahsima Nadim

Mahsima diz que a repressão contra as mulheres no Irã coloca vidas em risco diariamente. Segundo ela, já foi levada à delegacia, presa e agredida por autoridades iranianas.

Nós, mulheres, estamos lutando há quase 46 anos contra essas leis rígidas e essa barbaridade. Já perdi amigas, já vi muita gente ser machucada só por querer direitos básicos.

Ela chegou ao Brasil em 2012 e se estabeleceu na capital paulista. No início, enfrentou dificuldades com o idioma e o mercado de trabalho, mas hoje comanda seu próprio estúdio de maquiagem. "Eu saí do Irã para salvar a minha vida e ter liberdade para falar sobre o que acontece lá. Aqui no Brasil, posso contar ao mundo o que meu povo está sofrendo", afirma.

Sobre a guerra no Oriente Médio, Mahsima critica duramente o governo iraniano. "Esse regime é um câncer para o mundo", diz. Ela acusa os líderes iranianos de financiar grupos armados na região e de espalhar violência para outros países. "Se esse regime não existir mais, o mundo vai ter paz. O povo iraniano só quer viver em paz, em liberdade", completa.

"Comecei a me sentir realmente exilada"

Khazar Masoumi, tem 42 anos, vive atualmente em São Paulo e relata um exílio forçado após os protestos de 2021. Ex-atriz de cinema e televisão no Irã, ela passou nove anos na França antes de se mudar definitivamente para o Brasil em 2017. "Eu fui uma jovem típica da geração que lutou por reformas durante o governo Khatami. Participei de protestos, mas só depois do movimento 'Mulher, Vida, Liberdade' comecei a me sentir realmente exilada", conta.

A atriz diz que desde então não pode mais voltar ao Irã por segurança. "Comecei a me posicionar publicamente nas redes sociais, a postar fotos e a falar abertamente. Hoje me sinto finalmente livre para dizer o que penso, mas com um preço: não posso mais voltar para casa", afirma.

O impacto emocional da guerra tem afetado sua rotina em São Paulo. Ela relata sintomas de síndrome de sobrevivente, com episódios de pânico e confusão.

Quando ouço um avião ou um barulho forte na rua, penso que é uma bomba. Outro dia vi uma mulher com uma mala no metrô e achei que ela estava fugindo da guerra.

Khazar

Sobre a ofensiva israelense, Khazar faz críticas ao governo de Israel e à comunidade internacional. "Israel cometeu um ataque ilegal contra o território de outro país. É um crime de guerra", afirma. Ela diz que o povo iraniano é vítima de dois lados.

Estamos entre dois assassinos. De um lado, o regime que nos oprime. Do outro, um governo estrangeiro que ataca civis.

Khazar

A atriz também aponta a indiferença internacional diante das violações de direitos humanos no Irã. "A comunidade internacional só se preocupa com os direitos humanos quando quer limitar o poder de algum Estado. Enquanto isso, seguimos lutando sozinhos", afirma.