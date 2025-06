Nikolas Ferreira votou contra lei que pode encarecer conta de luz

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) votou pela derrubada do veto do presidente Lula (PT), o que poderá levar a um aumento da conta de luz.

Nikolas foi um dos poucos parlamentares da oposição que votaram a favor do governo. O deputado publicou um vídeo em suas redes sociais para desmentir as peças desinformativas e reiterar que votou a favor da manutenção do veto presidencial.

O que diz o post

Uma das publicações reproduz o título de uma notícia publicada pelo portal Diário Carioca: "Nikolas Ferreira vota para encarecer a conta de luz e foge das redes". Ao fundo, há uma foto do parlamentar.

A reportagem citada afirma que o parlamentar, "famoso por discursos inflamados nas redes sociais, provou mais uma vez que, na prática, sua prioridade não é exatamente defender 'o povo'". A reportagem ainda diz que Nikolas teria ficado em silêncio após receber críticas pelo seu posicionamento e "dado uma desculpa manjada no Congresso" ao declarar que teria havido "erro material no preenchimento da cédula".

Por que é falso

Nikolas votou a favor da manutenção do veto de Lula. No dia 17, o Congresso Nacional analisou os vetos feitos em janeiro por Lula (aqui) à Lei 15.097 de 2025, que trata das regras para a geração de energia offshore (em alto-mar) (aqui). Em consulta ao site do Congresso com a votação nominal de cada parlamentar (aqui), verifica-se que Nikolas votou "sim", ou seja, a favor da manutenção do veto presidencial em todos os trechos analisados (abaixo, em vermelho).

Nikolas Ferreira (PL-MG) votou a favor de manutenção de vetos de Lula a lei sobre geração de energia em alto-mar Imagem: Reprodução

Deputado explicou voto e criticou a esquerda. Em suas redes sociais, Nikolas publicou um vídeo no qual esclareceu sua posição. "Claro que eu não votei para poder aumentar sua conta de luz, mas a esquerda vai falar o quê? 'O Nikolas votou a favor disso'. Aí eu te pergunto: qual prova tem disso? Nenhuma, porque eu fiz exatamente o contrário. Eu fui a favor do veto do Lula", disse (aqui e abaixo). O deputado ainda publicou que, "mesmo sendo opositor ao Lula", seu voto pela manutenção do veto presidencial foi "simplesmente por coerência" (aqui e abaixo).

Cuidado com o que te contam. pic.twitter.com/drT5bASoPn -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 19, 2025

Jornais e algumas pessoas da esquerda estão veiculando que votei contra o veto do Lula que impede o aumento da conta de luz. Mentira. Fui a favor da manutenção do veto e isso pode ser facilmente visualizado no site do Congresso Nacional. Mesmo sendo opositor ao Lula, votei para? -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 19, 2025

Parlamentar errou ao preencher voto sobre outro projeto de lei. Também em suas redes sociais, Nikolas explicou que se equivocou ao preencher a cédula de votação sobre a análise de vetos ao projeto que prevê a concessão pensão às vítimas do vírus zika (aqui e abaixo) —e não na proposta referente à energia em alto-mar, como afirmam as peças enganosas.

Meu voto no Veto 2/2025 que prevê indenização a vítimas do Zika vírus foi registrado de forma equivocada por erro material na cédula de votação. Sempre defendi, e continuo defendendo, a DERRUBADA do veto — em respeito às vítimas do vírus Zika e às famílias afetadas. Isso não é? pic.twitter.com/Rt8GLFao9t -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 19, 2025

Congresso derrubou vetos de Lula. Os parlamentares, entre eles a maior parte das bancadas do PL e do PT, derrubaram os trechos vetados pelo presidente (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui). A decisão beneficia empresários do setor e eleva a conta de luz dos brasileiros. Segundo a Abrace (Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres), o impacto pode chegar a R$ 197 bilhões nas contas de luz até 2050 (aqui).

Portal removeu notícia usada por posts enganosos. Ao UOL Confere, o Diário Carioca se justificou dizendo que "assim como outros veículos, fizeram a publicação". O site informou que a matéria, reproduzida pelas peças desinformativas como se fosse verdadeira, "foi removida e a contestação do deputado publicada em sequência" (aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 2.100 curtidas e 81 mil visualizações até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela AFP e Aos Fatos.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news