Nike tem 4º trimestre fiscal ruim, mas resultados são um pouco melhores do que analistas temiam

O quarto trimestre fiscal da Nike foi difícil, mas os resultados foram um pouco melhores do que os analistas temiam. As vendas da gigante do setor esportivo no trimestre encerrado em 31 de maio caíram 12% em relação ao ano anterior, para US$ 11,1 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 10,7 bilhões.

Os lucros de US$ 0,14 por ação ficaram acima também das projeções dos analistas, que previam US$ 0,13 por ação. No trimestre do ano anterior, o lucro foi de US$ 1,01 por ação.

Às 17h33 (de Brasília), as ações da Nike caíam 1,33% no after hours de Nova York. Os papéis cederam 17% este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado