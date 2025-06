Nasce Violeta, a primeira filha de Gabriel Boric, presidente do Chile

O presidente do Chile, Gabriel Boric, se tornou pai na quarta-feira (25) à noite com o nascimento de sua primeira filha, Violeta Boric Carrasco, anunciou o chefe de Estado à imprensa.

A companheira do presidente, Paula Carrasco, de 31 anos e mãe de um menino, é uma química ambiental que trabalha no Ministério do Meio Ambiente e jogadora de basquete profissional. Boric a conheceu em outubro de 2023, quando o país recebeu os Jogos Pan-Americanos.

"Minha profunda admiração à Paula por este processo, que nunca tinha visto tão de perto. Violeta está bem e saudável. Estamos muito felizes", afirmou o presidente à imprensa fora do hospital.

O presidente vai tirar cinco dias de licença legal a que os pais têm direito no Chile, independente do estado civil, informou o gabinete da presidência à AFP.

"Agora, quando falar como presidente, também falarei como pai", acrescentou sorridente.

Paula Carrasco é a segunda companheira do presidente desde que assumiu o governo em março de 2022. Sua primeira relação foi com a cientista política e socióloga Irina Karamanos, com quem rompeu o vínculo sentimental em novembro de 2023.

Violeta, que nasceu no hospital público da Universidade do Chile, em Santiago, é o primeiro nascimento durante o mandato de um presidente em quase 100 anos.

Carlos Ibáñez del Campo, militar, político independente e duas vezes presidente (1927-1931/1952-1958) foi o último presidente a ser pai durante sua administração, em 1930.

Além disso, Boric é o primeiro presidente do Chile que será pai solteiro.

