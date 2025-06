'Não tem o que explicar, está lá o resultado da votação', diz Motta sobre IOF

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou que haja mal-estar com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a aprovação do projeto que derrubou o aumento de alíquotas do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), no final da noite desta quarta-feira, 25. "Não tem o que explicar, está lá o resultado da votação, era o sentimento da Casa", afirmou Motta, ao fim da sessão. "Essas coisas são colocadas e cada Poder tem que entender o seu limite, é da democracia", afirmou o deputado federal.