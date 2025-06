Não há informações de que Irã tenha transferido urânio, diz chefe de defesa dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta quinta-feira que não tinha conhecimento de nenhuma informação de inteligência que sugerisse que o Irã transferiu qualquer urânio altamente enriquecido para protegê-lo dos ataques dos EUA ao programa nuclear iraniano no fim de semana.

"Não tenho conhecimento de nenhuma informação de inteligência que eu tenha analisado e que diga que as coisas não estavam onde deveriam estar, movidas ou não", afirmou Hegseth.

Após os ataques, vários especialistas também advertiram que o Irã provavelmente retirou de Fordow um estoque de urânio altamente enriquecido, próximo ao grau de armamento, antes do ataque na manhã de domingo e poderia estar escondendo esse urânio e outros componentes nucleares em locais desconhecidos por Israel, EUA e inspetores nucleares da ONU.

Eles observaram imagens de satélite da Maxar Technologies mostrando "atividade incomum" em Fordow na quinta e na sexta-feira, com uma longa fila de veículos esperando do lado de fora da entrada da instalação.

Uma fonte sênior iraniana disse à Reuters no domingo que a maior parte do urânio altamente enriquecido a 60% havia sido transferida para um local não revelado antes do ataque dos EUA.

Os comentários de Hegseth negando essas alegações foram feitos em uma coletiva de imprensa em que ele acusou a mídia de minimizar o sucesso dos ataques dos EUA ao programa nuclear iraniano após o vazamento de uma avaliação preliminar da Agência de Inteligência da Defesa, sugerindo que eles podem ter atrasado o Irã em apenas alguns meses.

Hegseth disse que a avaliação era de baixa confiança e, citando comentários do diretor da CIA, John Ratcliffe, declarou que ela havia sido superada pela inteligência que mostrava que o programa nuclear do Irã havia sido gravemente danificado pelos recentes ataques dos EUA e que levaria anos para ser reconstruído.

(Reportagem de Idrees Ali, Phil Stewart e Susan Heavey)