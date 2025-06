Micron prevê receita acima das estimativas com forte demanda por chips

(Reuters) - A Micron Technology projetou a receita do quarto trimestre acima das estimativas de Wall Street na quarta-feira, devido à robusta demanda por seus chips de memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês) usados em centros de dados de inteligência artificial.

A fabricante de chips de memória relatou um salto de quase 50% nas vendas de seus chips HBM no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, e disse que continuará a investir nos semicondutores.

Os resultados e os planos de investimento destacam um aumento na demanda por chips de IA, como os da Nvidia e da Advanced Micro Devices, que usam os chips de memória da Micron.

Muitas empresas de nuvem, como o Google , fizeram grandes investimentos este ano para a expansão da infraestrutura de IA, o que destaca a forte demanda por produtos relacionados à IA.

A extensão das perdas de clientes relacionadas a tarifas no terceiro trimestre foi bastante modesta, disse à Reuters o diretor de negócios da Micron, Sumit Sadana.

"Não é algo que nos tira o sono", disse Sadana, acrescentando que vê uma demanda saudável para a segunda metade do ano.

A Micron disse que espera uma receita no quarto trimestre de US$10,7 bilhões, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$9,88 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Para o terceiro trimestre, a Micron informou uma receita de US$9,30 bilhões, superando as estimativas de US$8,87 bilhões.

O lucro ajustado por ação ficou em US$1,91, acima da estimativa média dos analistas de US$1,60.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese, em Bengaluru, e Stephen Nellis, em San Francisco)