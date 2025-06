Mercados estão surpreendentemente calmos com conflito no Oriente Médio, diz vice-presidente do BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os mercados têm se comportado de forma bastante benigna em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, mas a situação pode ter um efeito atenuante sobre o crescimento da zona do euro, disse o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, nesta quinta-feira.

"A percepção dos mercados sobre o risco geopolítico tem sido, de modo geral, bastante benigna, e os mercados têm se mostrado surpreendentemente calmos, considerando os acontecimentos dos últimos dias", disse de Guindos em um evento.

"Mas os mercados tendem a precificar os riscos geopolíticos de forma binária: tudo ou nada", completou.

"Embora seja impossível prever o que acontecerá, os acontecimentos podem muito bem ter um impacto negativo sobre o crescimento na área do euro."

(Por Balazs Koranyi)