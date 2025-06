Médico acusa mãe por morte de esposa envenenada em SP: 'Eu seria o próximo'

O médico Luiz Garnica disse à polícia que a mãe dele, Elizabete Arrabaça, matou sua esposa e sua irmã, Nathalia Garnica e Larissa Rodrigues, respectivamente, em Ribeirão Preto (SP), envenenadas. A idosa de 67 anos é investigada pelas duas mortes, enquanto Luiz é considerado suspeito apenas pela morte da esposa.

O que aconteceu

Herança de Nathalia motivou assassinato, disse Luiz. Ele não esclareceu qual seria a motivação para a morte de Larissa, segundo depoimento realizado ontem, obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo.

O médico também afirmou que seria a próxima vítima. "Acredito que, depois de tudo isso, eu seria o próximo, até pela quantia que ela precisava. Se ela teve coragem de matar a própria filha, que morou com ela a vida toda, qual a dificuldade de me matar também? [...] É muito difícil você pensar que a pessoa que te criou e criou suas irmãs é capaz de fazer uma coisa dessa, tanto com a própria filha ou a sua esposa", disse durante o interrogatório.

Elizabete negou participação nos crimes. Ela mudou a versão de que a filha teria envenenado os medicamentos que depois Larissa tomou. "Ela tinha tremor nas duas mãos. [...] Eu tive dengue na cadeia e pensava: 'Será que não tinha alguma coisa nesse remédio da Nathalia?'. Mas, depois, eu pensei bem e falei: 'É impossível isso, não tem cabimento, porque a Nathália não teria condição, pelo tremor dela, de pôr alguma coisa'", afirmou.

O UOL entrou em contato com a defesa da suspeita, mas não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Entenda o caso

Nathalia e Larissa morreram após ingestão de chumbinho, entre fevereiro e março deste ano. A conclusão faz parte de um laudo toxicológico realizado após a exumação de restos mortais da irmã do médico, que morreu um mês antes da esposa dele.

Polícia diz que há semelhança nos dois crimes, mas que as investigações serão separadas. "Até então nós não tínhamos nenhuma posição a respeito da morte da Nathália, mas com o laudo está claro que houve um crime macabro. Inicialmente, a suspeita é a própria mãe, mas a investigação corre no sentido de saber se há o envolvimento de outras pessoas", explicou o delegado Fernando Bravo, em coletiva de imprensa no último dia 19.

O delegado desconfiou da morte de Nathalia e pediu a exumação do corpo dela. Até então, a informação era de que Nathalia havia morrido vítima de um infarto. Para confrontar versão do atestado de óbito, Fernando Bravo pediu que o corpo dela fosse exumado.