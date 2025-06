Jurista: Revelação de Cid sobre cerco à família pode atingir Bolsonaro

Após o tenente-coronel Mauro Cid revelar à PF (Polícia Federal) a suposta pressão de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impedir o andamento de sua delação, o caso poderá ter diversos desdobramentos gravíssimos, entre eles, o pedido de prisão preventiva do político, avaliou hoje o jurista Márlon Reis no UOL News, do Canal UOL.

Exatamente [pode ocorrer a prisão do Bolsonaro]. Por quê? Porque você constitui um advogado para atuar em sua defesa num processo criminal, como no caso [do Bolsonaro]. Ele [o advogado] vai praticar atos em seu nome. Você outorga um mandato. Essa pessoa age em seu nome em busca dos seus interesses. Márlon Reis, jurista e idealizador da Lei da Ficha Limpa

Cid revelou, em seu depoimento, diversos episódios de abordagens dos advogados à sua esposa, Gabriela, à sua mãe, Agnes, e a uma de suas filhas, de 14 anos, conforme apurou a reportagem do UOL. O objetivo, diz Cid, era convencê-lo a trocar a equipe de defesa para não levar adiante sua delação premiada e obstruir as investigações sobre o plano de golpe.

Moraes determinou que a PF ouça os advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, que defende Bolsonaro na ação da trama golpista, e Fábio Wajngarten, que assessorou o ex-presidente. O magistrado quer que ambos esclareçam se tentaram entrar em contato com o tenente-coronel durante seu processo de delação. Os depoimentos devem ocorrer em até cinco dias.

Ao Canal UOL, o jurista, no entanto, ponderou dizendo que, caso o réu não estivesse sabendo da atitude do seu advogado, que ele precisa comprovar.

Ah, mas podia ser que o advogado tivesse agido ao arrepio contra a vontade do réu que ele defendia. Aí compete a esse [o réu] demonstrar isso. 'Olha, eu não o autorizei, pelo contrário, quando soube repelir imediatamente, desconstituir o mandato desse advogado porque não me serve como patrono, nomeei outro advogado para me defender no processo'. Com gestos concretos, o réu demonstra que não tinha conhecimento e que esse ato se deu à sua rebelia.

Então, isso tudo precisa ser apurado, precisa ser visto, porque, sim, o ato praticado pelo advogado é o ato do próprio réu. Ele prove que houve desrespeito ao mandato outorgado, atitude tomada contra a vontade do outorgante daquele mandato.

[A revelação de Cid] pode, sim, chegar ao Bolsonaro, além de eventuais consequências para os próprios advogados. Mas isso precisa ficar comprovado. [Se comprovado, ] a lei tem diversos desdobramentos gravíssimos para isso. Márlon Reis, jurista e idealizador da Lei da Ficha Limpa

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: