Lula não declarou apoio ao Irã na guerra, vídeo foi gerado por IA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não falou em enviar soldados para o Irã ou mencionou apoio bélico ao país na guerra contra Israel. Vídeo narrado por inteligência artificial afirma que o mandatário teria afirmado em "coletiva tensa" que o Brasil pode apoiar o Irã com envio de tropas, mas não há registro dessa fala nas coletivas e discursos de Lula sobre o conflito.

Até o momento, o presidente não fez falas públicas sobre o confronto. Em Sessão Ampliada da Cúpula do G7, no Canadá, na última terça-feira (17/6), Lula citou os ataques à Faixa de Gaza e outros confrontos ao redor do mundo, mas não citou o nome de Israel ou do Irã. "Em Gaza, nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra", declarou.

Em 13 de junho, data do primeiro ataque ao Irã, que deu início ao confronto, o Itamaraty condenou a ofensiva israelense. O texto pede aos envolvidos o "exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades".

No dia 22, o órgão afirmou que "o governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional". Na mesma publicação, disse que "o Brasil ressalta a urgente necessidade de solução diplomática que interrompa esse ciclo de violência e abra uma oportunidade para negociações de paz".

Em contato com o Comprova, a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) afirmou que o conteúdo é falso. "A Secom lamenta que, em vez de se pautarem pela verdade, determinados agentes escolham propagar conteúdos distorcidos para confundir e manipular a opinião pública", disse o órgão.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

Conteúdo foi publicado por conta no TikTok que afirma compartilhar "notícias reais bombásticas". O perfil apresenta vídeos narrados por inteligência artificial com histórias sobre Lula, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Alexandre de Moraes e outros nomes da política.

Vídeos têm tom alarmante sobre supostos discursos que "pegaram as pessoas de surpresa". Os conteúdos não apresentam fontes e geralmente terminam com uma chamada para a segunda parte da história.

O perfil conta com 62 mil seguidores. Até o momento em que esta verificação foi publicada, o vídeo analisado apresentava 220 mil visualizações. Procurado, o perfil não respondeu à tentativa de contato do Comprova.

O uso da inteligência artificial na narração dos vídeos pode ser detectado pela voz robótica e, no caso do post verificado, o Comprova também fez análises com uso dos programas InVid-WeVerify e Hive Moderation. Ambas apontaram o uso de IA no áudio: segundo a primeira, há 99% de probabilidade de a voz ter sido criada digitalmente, e, a segunda apontou 83,8% de chance.

É importante alertar que plataformas de detecção como essas são passíveis de erro, mas em conjunto com outras evidências ajudam a identificar conteúdos manipulados.

I Legenda: Capturas de tela mostram resultados dos programas InVid-WeVerify e Hive Moderation I

Por que as pessoas podem ter acreditado

O vídeo investigado usa imagens reais do presidente para ancorar insinuações feitas na narração e nas legendas, mas não faz referência a nenhuma coletiva ou fonte oficial, o que configura uma tentativa de manipulação de evidências e imitação de uma notícia para parecer convincente.

Além disso, o vídeo utiliza linguagem emocional e alarmismo ("nossos jovens irão lutar", "crise sem precedentes", "o clima esquentou em Brasília") para provocar medo e indignação, estimulando uma reação emocional em vez de racional. Há também uma clara exploração de viés cognitivo de confirmação, ao sugerir uma narrativa sensacionalista que pode reforçar crenças pré-existentes em setores críticos ao governo. O uso de perguntas retóricas e o formato em "capítulos" também remete a uma estratégia de inundação informacional e engajamento com o objetivo de manter a atenção do público e amplificar a disseminação do conteúdo.

Fontes que consultamos: Reportagens sobre a Cúpula do G7 e a guerra entre Irã e Israel, pronunciamentos oficiais do presidente, contato com a Secom e análise dos detectores de IA Hive Moderation e Invid-WeVerify.

Outras checagens sobre o tema: O Comprova já desmentiu que o Brasil tenha enviado urânio para o Irã. A agência Aos Fatos também checou e mostrou que é falsa a informação de que Lula vai enviar tropas para atuar na guerra. Já o Boatos.org listou quatro peças de desinformação que têm circulado sobre a relação do Brasil com o conflito.



