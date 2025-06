Lula deve discutir derrota sobre IOF com equipe nesta quinta, diz Jaques Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve se reunir na manhã desta quinta-feira, 26, com integrantes de sua equipe para decidir o que o governo fará sobre a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O senador disse que ainda não se sabe se o governo pretende judicializar a decisão do Congresso e minimizou o resultado. "Estive com o presidente um pouco antes da votação lá no Palácio do Planalto. Ele é um homem muito amadurecido, tranquilo. Derrotas e vitórias fazem parte da caminhada. Não tem estresse", disse o senador, após a votação.

Wagner declarou que a maioria dos brasileiros não sabe o que é IOF: "Queríamos fazer justiça tributária. 90% do povo brasileiro não sabe nem o que é IOF. Quem sabe é quem faz aplicações, os grandes investidores."

O petista criticou a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de pautar o projeto e falou ter sido informado na manhã desta quarta-feira, 25, que havia a intenção de pautá-lo também no Senado. "Foi anunciado que ia ser colocada na pauta às 23h30, meia-noite. Não me parece razoável."

IR

Wagner disse ainda que a derrota não deve atrapalhar a tramitação de outros projetos defendidos pelo governo, como o que aumenta a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais. "Não acho que vai dificultar muito a matéria."