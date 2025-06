Líderes da UE se reúnem para decidir se apoiam acordo comercial rápido com os EUA ou buscam melhores condições

Por Philip Blenkinsop e Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - Os líderes da União Europeia deverão informar à Comissão Europeia nesta quinta-feira se desejam chegar rapidamente a um acordo comercial com os Estados Unidos sobre termos que favoreçam Washington ou se continuarão buscando um acordo melhor.

Um acordo rápido parece ser a opção preferida da maioria, disseram autoridades e diplomatas, já que a UE pode então tentar resolver o viés desfavorável com algumas medidas próprias.

"Apoio a Comissão, apoio a presidente da Comissão Europeia em seus esforços para avançar na competitividade. Também apoio a Comissão Europeia em todos os seus esforços para chegar rapidamente a um acordo comercial com os EUA", disse o chanceler alemão Friedrich Merz.

"Quero que o Mercosul saia do papel e que possamos concluir outros acordos comerciais. A Europa está enfrentando semanas e meses decisivos", disse ele.

A Comissão, que negocia acordos comerciais em nome da UE, perguntará aos líderes dos 27 membros da UE reunidos em Bruxelas como eles querem responder ao prazo de 9 de julho do presidente dos EUA, Donald Trump, para um acordo.

O bloco afirmou que está se esforçando para chegar a um acordo mutuamente benéfico, mas como Washington parece estar pronto para manter suas tarifas de 10% sobre a maioria dos produtos da UE e ameaçar taxas mais altas com negociações prolongadas, diplomatas da UE disseram que um número crescente de países está agora defendendo uma resolução rápida.

"Uma guerra comercial torna ambos os lados do Atlântico mais pobres e é simplesmente estúpida. Portanto, apoio a abordagem da presidente da Comissão, que sempre manteve a calma e negociou para chegar a um resultado", disse o primeiro-ministro belga Bart De Wever.

"Se isso acabar em tarifas unilaterais e injustas, teremos que tomar contramedidas proporcionais e bem direcionadas."

O bloco já está enfrentando tarifas de importação dos EUA de 50% sobre seu aço e alumínio, 25% para carros e peças de automóveis, além de uma tarifa de 10% sobre a maioria dos outros produtos da UE, que Trump ameaçou aumentar para 50% sem um acordo.

Até o momento, o único acordo comercial concluído pelos Estados Unidos foi com o Reino Unido, com a tarifa de 10% ainda em vigor. As autoridades dos EUA afirmam que não haverá redução para nenhum parceiro comercial.

(Reportagem de Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Bart H. Meijer, Friederike Heine, Jan Lopatka, Milan Strahm, Andreas Rinke)