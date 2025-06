Líderes da UE discutem nova proposta comercial dos EUA conforme tempo para acordo se esgota

Por Philip Blenkinsop e Jan Strupczewski

BRUXELAS (Reuters) - Os líderes da União Europeia discutiram novas propostas dos Estados Unidos para chegar a um acordo comercial em uma cúpula em Bruxelas nesta quinta-feira, com o tempo se esgotando para que o bloco encontre uma posição comum antes que uma pausa tarifária expire em 9 de julho.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou aos líderes da UE o "esboço" das novas propostas dos Estados Unidos, disse uma autoridade da UE à Reuters, mas não entrou em detalhes.

Separadamente, um diplomata da UE descreveu o acordo como um "acordo de princípio de duas páginas", acrescentando que os Estados Unidos não queriam entrar em setores industriais específicos.

"Só nos restam duas semanas -- portanto, deveríamos optar por algo assim, como o Brasil e o Reino Unido... A França tem uma posição mais dura, a Itália está do outro lado", disse o diplomata.

Os líderes europeus estavam se reunindo para decidir se querem pressionar por um acordo comercial rápido com o governo do presidente Donald Trump ou continuar lutando por um acordo melhor, com as duas maiores economias da Europa aparentemente em desacordo.

O chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, havia dito no início da semana que a UE deveria pressionar por um acordo "mais rápido" e "mais simples", enquanto autoridades francesas argumentaram que a Comissão deveria adotar uma postura mais firme e visar os serviços dos EUA.

Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre os produtos da UE para 50%, a menos que se chegue a um acordo no próximo mês.

A cúpula da UE teve como ponto de partida uma reunião da Otan realizada nesta semana, que concordou em aumentar drasticamente os gastos com defesa na aliança militar, mas deixou alguns países europeus com dificuldades para pagar, e a Espanha exigiu explicitamente uma opção de exclusão.

Além das tarifas, o bloco da UE também tem que lidar com uma série de outras questões, incluindo seu apoio à Ucrânia e a perspectiva de adesão à UE para um país que ainda está em guerra contra a Rússia, que tem armas nucleares. A Hungria se opõe firmemente.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu que a UE aprovasse um novo pacote de sanções contra a Rússia, visando seu comércio de petróleo e seus bancos, além de dar um sinal claro sobre a adesão de seu país à UE.

"O que é necessário agora é uma mensagem política clara -- que a Ucrânia está firmemente no caminho europeu e que a Europa mantém suas promessas", disse ele aos líderes da UE. "Qualquer atraso da Europa neste momento poderia criar um precedente global - uma razão para duvidar das palavras e dos compromissos da Europa."

(Reportagem de Philip Blenkinsop, Jan Strupczewski, Bart H. Meijer, Friederike Heine, Jan Lopatka, Milan Strahm, Andreas Rinke, Michel Rose, Yuliia Dysa)