Leilão de lotes da PPSA arrecada potencial de R$28 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) anunciou nesta quinta-feira que a arrecadação potencial gerada pelo leilão de sete lotes dos campos de Mero, Búzios, Itapu e Sépia foi de cerca de R$28 bilhões, R$3 bilhões acima do previsto.

"Foi o leilão com maior número de participantes e vencedores, melhores preços e batemos o recorde do ágio em relação aos lotes, sem dúvida foi um grande sucesso", disse o diretor presidente da PPSA, Luis Fernando Paroli, após o final do certame.

O leilão comercializou 74,5 milhões de barris de petróleo da União do pré-sal, com previsão de carregamento entre julho de 2025 e fevereiro de 2027, nos campos no pré-sal da Bacia de Santos.

O executivo afirmou ainda que a PPSA pretende ofertar cerca de 100 milhões de barris de petróleo em leilão em 2026.

(Por Marta Nogueira)