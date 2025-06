Kotscho: Tarcísio e Lula poderiam mostrar civilidade, mas não se aguentam

O presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas perderam uma boa oportunidade para demonstrar civilidade na política no evento do projeto na favela do Moinho, mas eles não se aguentam juntos, falou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

Hoje, que era um dia em que eles poderiam estar juntos, anunciando esse acordo e esse benefício para a população... Antes de fazer nesse local, eles tinham marcado o evento do Lula no galpão do MST. E aí o Tarcísio falou que não podia ir, que tinha outro compromisso.

Mas também é provocar, porque ele não vai ao território inimigo para ser vaiado. E por isso é que eles não estão juntos. Aí o Tarcísio arrumou outro compromisso em São Bernardo. É uma pena, porque poderia ser mais uma demonstração de civilidade na política. Mas eles não se aguentam, os dois estão em campanha.

Ricardo Kotcho

O presidente Lula alfinetou Tarcísio de Freitas ao dizer que o projeto para construir o parque na favela do Moinho, no centro de São Paulo, não pode ser feito "às custas do sofrimento dos moradores".

O governo estadual pretende construir um parque urbano no terreno. Sem citar nomes, o líder petista disse que "tem gente que gosta de tirar proveito da desgraça" e que não quer que ninguém "explore" os moradores da favela.

Para Ricardo Kotscho, está claro que os dois políticos já estão em plena campanha eleitoral para assumir a presidência em 2026. O colunista do UOL lamentou ainda o fato de ambos não estarem juntos nesta boa ação governamental na favela em São Paulo.

Agora os dois estão em campanha, O fato concreto é esse. A campanha presidencial já está em pleno andamento. E é uma pena, porque nesse caso, chegaram a um acordo, o Governo do Estado, a Prefeitura e o Governo Federal para financiar as casas para os moradores lá da favela do Moinho. E foi uma coisa boa que aconteceu.

Ricardo Kotcho

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: