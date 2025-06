Irã chama Trump de 'showman' e diz que ataques aos EUA podem voltar

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas não passaram de "exibicionismo" de Donald Trump. Ele tamém afirmou que não descarta novas investidas contra bases americanas em caso de ameaças.

O que aconteceu

"Qualquer futura agressão contra o Irã vai custar caro", afirmou o Aiatolá. Ele fez um pronunciamento televisivo à nação na manhã de hoje (tarde de hoje no Irã) e chamou as ações dos EUA contra bases nucleares iranianas de "exibicionismo" do presidente norte-americano.

Os inimigos do Irã usam mísseis e o nosso programa nuclear como desculpas, mas o que eles querem mesmo é a nossa redenção.

Ali Khamenei

Pouco antes da mensagem na TV, Khamenei usou as redes sociais para declarar vitória contra Israel. Ele fez publicações em inglês afirmando que "esmagou e nocauteou" o país de Benjamin Netanyahu. "O regime sionista foi praticamente nocauteado e esmagado pelos golpes da República Islâmica", afirmou.

Cessar-fogo entre Irã e Israel aconteceu após o Irã atacar a maior base militar dos EUA no Oriente Médio, localizada no Catar. A ação foi uma retaliação aos bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas no sábado (21). Ninguém se feriu no ataque e o republicano chegou a agradecer ao Irã por avisar com antecedência que atacaria a base.

Israel confirmou o acordo e disse que atingiu "todos os objetivos" da operação contra o Irã. O comunicado feito na terça-feira afirma que Benjamin Netanyahu se reuniu com seu gabinete, juntamente com o ministro da Defesa e o chefe do Mossad "para relatar que Israel atingiu todos os objetivos da Operação Leão em Ascensão, e muito mais".

Esforços voltarão para Gaza, segundo Israel. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, Eyal Zamir, disse que a ação no local continuará ''para trazer os reféns para casa e derrubar o governo do Hamas''. Palestinos pediram para ser incluídos no cessar-fogo, mas, segundo o canal Al Jazeera, 35 pessoas morreram somente hoje por ataques israelenses na Faixa de Gaza.