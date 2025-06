Josias: Lula deveria vetar aumento de deputados em respeito ao contribuinte

O presidente Lula (PT) tem a chance de recuperar uma parte de sua popularidade caso vete a decisão do Congresso que aprovou o aumento do número de deputados federais, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Ontem, o Congresso concluiu a votação do projeto de lei que cria 18 novas vagas para deputados federais a partir das eleições de 2026. A mudança amplia o número de parlamentares de 513 para 531, com custo anual estimado de R$ 64,6 milhões.

No governo, muita gente faz a seguinte reflexão: se o jogo é esse e está entendido que um pedaço do Congresso está conspirando contra o projeto reeleitoral do Lula, seria mais conveniente que esse jogo ganhasse nitidez. Isso é um projeto de lei e o Lula pode vetá-lo. O Congresso pode até derrubar depois. Mas em respeito ao contribuinte, ao eleitorado e aos brasileiros, Lula deveria vetar.

Vai fazer isso e mandar esse projeto para o lixo? Talvez não, porque derrubarão o veto dele, e Lula não está em uma posição na qual se sinta à vontade para cutucar os parlamentares. Verificou-se que eles mordem e o governo está com medo dessas mordidas.

Lula já está vendo quem é contra e a favor. Aparentemente, o Congresso não está conspirando a favor de um novo mandato para ele. Então, ele deveria transformar esse jogo em algo mais nítido e fazer o que tem que ser feito. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou a decisão do Congresso e ressaltou que o caso reforça o poder cada vez maior exercido pelos parlamentares.

Evidentemente isso não é bom para o país. A sociedade brasileira se expressou por meio do Datafolha e revelou que tem uma aversão a essa ideia. É até desrespeitosa essa decisão do Congresso.

Ela não aumenta a representatividade. Hoje, esses inquilinos do Congresso são vistos como personagens que representam a si mesmos e aos seus próprios interesses. O problema é que se tornou difícil desalojá-los. Formou-se um modelo que permite essa perenização dos mandatos.

O Congresso poderia corrigir as distorções diminuindo o tamanho das bancadas e aumentando outras. Não precisava aumentar o número de cadeiras. Isso é um desrespeito com o contribuinte. Se está sobrando dinheiro no Congresso, deveriam devolvê-lo ao Tesouro em vez de criar despesas.

É uma atitude desrespeitosa, que mostra o descompromisso com que o Congresso trata o dinheiro público e o cidadão brasileiro. Eles estão se sentindo autossuficientes; eles mesmos aprovam o Orçamento e gastam como bem entendem. Impotente, o governo assiste a isso tudo. Josias de Souza, colunista do UOL

