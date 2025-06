Israel volta a suspender ajuda a Gaza e acusa Hamas de roubo; clãs negam

Israel suspendeu os suprimentos de ajuda a Gaza por dois dias para evitar que sejam apreendidos pelo Hamas, disse uma autoridade nesta quinta-feira, depois que circularam imagens de homens mascarados em caminhões de ajuda que, segundo os líderes de clãs locais, estavam protegendo a ajuda, e não desviando-a para os militantes.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma declaração conjunta com o ministro da Defesa, Israel Katz, disse na noite de quarta-feira que havia ordenado que os militares apresentassem um plano dentro de dois dias para impedir que o Hamas assumisse o controle da ajuda.

A decisão foi tomada depois que Netanyahu e Katz citaram novas informações indicando que o Hamas estava se apoderando da ajuda destinada aos civis no norte de Gaza. A declaração não revelou as informações, mas um vídeo que circulou na quarta-feira mostrou dezenas de homens mascarados, alguns armados com rifles, mas a maioria carregando bastões, montados em caminhões de ajuda.

Uma autoridade israelense, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que as entregas de ajuda haviam sido temporariamente suspensas por dois dias para permitir que os militares tivessem tempo de desenvolver um novo plano.

Não houve nenhum comentário imediato do gabinete do primeiro-ministro israelense, do Ministério da Defesa ou das Forças Armadas israelenses.

A Comissão Superior para Assuntos Tribais, que representa clãs influentes no território, disse que os caminhões foram protegidos como parte de um processo de segurança de ajuda gerenciado "exclusivamente por meio de esforços tribais". A comissão disse que nenhuma facção palestina, uma referência ao Hamas, havia participado do processo.

O Hamas, o grupo militante que governou Gaza por mais de duas décadas, mas que agora controla apenas partes do território após quase dois anos de guerra com Israel, negou qualquer envolvimento.

Durante a guerra, vários clãs, grupos e facções da sociedade civil — incluindo o rival político secular do Hamas, o Fatah — intervieram para ajudar a fornecer segurança aos comboios de ajuda.

Os clãs formados por famílias extensas ligadas por sangue e casamento são, há muito tempo, uma parte fundamental da sociedade de Gaza.