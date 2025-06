Como homem irlandês foi resgatado no mesmo vulcão onde brasileira morreu?

O monte Rinjani, onde a brasileira Juliana Marins, 26, foi encontrada morta quatro dias após cair de uma trilha, já teve outros acidentes. Em outubro do ano passado, o irlandês Paul Farrell, então com 31 anos, caiu durante uma caminhada, mas foi encontrado e resgatado com vida.

Como foi o caso

Farrell conseguiu avisar sobre o acidente. Ele estava fazendo o caminho de volta na trilha e parou para tirar pedregulhos dos calçados. Numa rajada de vento, ele se ajoelhou e o chão arenoso desabou, disse à BBC Brasil. Ele gritou para outra turista que estava por perto, que foi buscar ajuda no acampamento onde o grupo dele estava.

A equipe de resgate já estava na região. O time de salvamento estava em local próximo de onde ele caiu para recuperar o corpo de um jovem que também tinha se acidentado havia mais de uma semana.

O resgate do irlandês ocorreu no mesmo dia da queda. Uma fonte da polícia disse a um veículo local que foi informada do acidente por volta das 9h (horário local). Após 15 minutos, a equipe que estava atuando no outro caso já estava a caminho da nova ocorrência. Farrell foi retirado por volta de 11h30 e levado a um abrigo de emergência. Mas, à BBC, ele estimou que foram de cinco a seis horas até a chegada do resgate.

Queda foi a uma distância menor. Farrell caiu e permaneceu a cerca de 200 metros abaixo de onde despencou, enquanto Juliana caiu a 300 metros. Três dias depois, ela foi vista imóvel em uma profundidade de 500 metros, e o corpo foi resgatado a 650 metros do ponto da trilha.

An Irish tourist was rescued after a 650ft tumble down Mount Rinjani, an active volcano in Indonesia. pic.twitter.com/RUvMPzkCT4 -- New York Post (@nypost) October 11, 2024

O irlandês conseguiu se abrigar com mais segurança. Imagens do local onde Farrell foi encontrado mostram o homem sentado numa rocha e protegido do sol, em um trecho mais estável do monte, apesar de íngreme e do perigo. Ele estava com ferimentos leves no ombro e alguns cortes no rosto, nas pernas e nos braços.

Clima parecia mais favorável. Conforme as imagens do resgate, não havia neblina no momento em que o irlandês foi retirado do local, durante a manhã de 9 de outubro. No caso de Juliana, as condições climáticas desfavoráveis interrompiam o processo de resgate. Segundo a administração do parque, a equipe enfrentou "neblina espessa que reduzia a visibilidade e aumentava o risco".

Imagens do resgate do corpo de Juliana Marins de trilha na Indonésia Imagem: Reprodução/Instagram

Histórico de acidentes

O Rinjani é o segundo maior vulcão da Indonésia, com 3.726 metros de altura, e está ativo. Ou seja, há risco de erupção, embora a última tenha ocorrido entre agosto e setembro de 2016, segundo o Programa Global de Vulcanismo do Smithsonian Institution.

Turistas já morreram no local. Em maio, um turista malaio de 57 anos morreu no Rinjani depois de uma queda enquanto o escalava. Em 2022, um português também morreu após despencar de um penhasco no seu cume, segundo a BBC. Já em 2012, um grupo de sete estudantes morreu durante uma escalada.

Em 2018, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a região do vulcão, o que levou a desabamentos nas trilhas e 17 mortes. Mais de 330 pessoas ficaram feridas, estimou a imprensa internacional e as autoridades na época. A maioria era de turistas.

Viajantes se surpreendem com dificuldades dos passeios pelo Rinjani. Segundo relatos na plataforma TripAdvisor, as caminhadas e escaladas exigem muito fisicamente e são perigosas, especialmente por causa de ventos fortes. Por isso, os mais experientes só recomendam encarar o Rinjani se houver preparo físico. Muitos reclamam do que consideram falta de segurança e infraestrutura do parque.

Trilhas duram de um a cinco dias, dependendo do roteiro. Alguns levam até a borda da cratera vulcânica, de onde a vista é privilegiada.