Irã retirou urânio de usinas nucleares antes de ataque dos EUA, diz jornal

O Irã retirou todo o urânio enriquecido de suas centrais nucleares antes do ataque dos EUA, realizado no último sábado, afirmou hoje uma reportagem do Financial Times, atribuindo a informação a fontes de agências de inteligência europeia.

O que aconteceu

Estoque iraniano de metal radioativo usado para fazer bombas nucleares continua praticamente intacto. Segundo a reportagem, o urânio não estava em Fordow quanto os EUA bombardearam o local.

Material teria sido distribuído para outras instalações não reveladas pela reportagem. Fordow tem capacidade para operar 3 mil centrífugas para enriquecer urânio e, supostamente, seria capaz de produzir graus mais puros do metal, segundo estimativas da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica). Essas características fazem da usina a mais importante do Irã.

Instalação opera no subterrâneo e é composta por cinco túneis escavados dentro das montanhas. Nos arredores da cidade sagrada de Qom, no centro do país, o complexo está a uma profundidade de 90 metros. A localização é estratégica para dificultar ataques.

Trump nega

"Nada foi retirado da instalação", afirmou o presidente dos EUA, Donald Trump. A declaração foi publicada na Truth Social, após a publicação da reportagem.

Os carros e caminhões pequenos no local eram de operários de concreto tentando cobrir a parte superior dos poços. Nada foi retirado da instalação. Levaria muito tempo, seria muito perigoso e seria muito pesado e difícil de mover!

Donald Trump, em sua rede social

Imagens de satélite mostraram movimentação na usina. Os veículos a que Trump se refere foram avistados por satélites nos arredores de Fordow dias antes dos ataques.

Fila de caminhões parados na entrada de túneis de Fordow em 19 de junho Imagem: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Danos são incerto

Bombardeios norte-americanos marcaram a escalada do confronto. As informações sobre os danos, porém, ainda são incertas.

EUA falam em "danos severos e destruição". Até agora, os estragos são medidos por análise de imagens, além do quantitativo militar divulgado pelo país. O governo Trump disse ter enviado 125 aeronaves e 75 armas guiadas com precisão. Entre essas armas, estavam 14 bombas "fura-bunker", cada uma com 2.400 quilos de explosivos. Além de Fordow, as usinas de Natanz e Isfahan foram atingidas.

Já o Irã afirma que áreas foram evacuadas antes. À agência estatal IRIB, o deputado Hassan Abedini disse que o país não sofreu um grande golpe porque retirou os materiais das instalações nucleares antes dos bombardeios.