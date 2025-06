Preços de alimentos têm leve recuo após 9 meses de ganhos e alta do IPCA-15 desacelera em junho

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O aumento da energia elétrica foi compensado pelo leve recuo nos custos de alimentação depois de nove meses de alta e o avanço do IPCA-15 desacelerou em junho, levando a taxa em 12 meses a enfraquecer em meio ao ciclo de aperto monetário do Banco Central.

Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) passou a subir 0,26%, de alta de 0,36% em maio, resultado que ficou pouco abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,30%.

Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram ainda que o IPCA-15 acumulou alta de 5,27% nos 12 meses até junho, de 5,40% em maio e expectativa de 5,31%.

Ainda que tenha enfraquecido, esse resultado permanece acima do teto da meta oficial, de 3,0% medido pelo IPCA, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Os dados do IPCA-15 foram divulgados uma semana depois de o Banco Central ter decidido elevar a taxa básica de juros Selic em 0,25 ponto percentual, a 15% ao ano, considerando que ela deve permanecer inalterada por "período bastante prolongado".

Nesta quinta, o BC disse que as projeções para o comportamento dos preços tiveram leve queda para 2025 e 2026, mas com expectativas ainda desancoradas, sem melhora nas previsões de mercado para períodos mais longos.

O IBGE destacou que, em junho, o grupo de maior impacto no IPCA-15 foi Habitação, com alta de 1,08% depois de os custos da energia elétrica residencial terem avançado 3,29%.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou no final de maio que as contas de luz teriam bandeira tarifária vermelha patamar 1 no mês de junho, o que implica em cobrança adicional de R$4,46 a cada 100 kW/h consumidos.

Por outro lado, compensaram os custos da energia a primeira queda do grupo Alimentação após nove meses consecutivos de alta, de 0,02%. A alimentação no domicílio recuou 0,24% em junho, com quedas do tomate (-7,24%), do ovo de galinha (-6,95%), do arroz (-3,44%) e das frutas (-2,47%). No lado das altas, entretanto, destacaram-se a cebola (9,54%) e o café moído (2,86%).

Ainda exerceu impacto negativo no índice o recuo de 0,52% nos preços da gasolina, que ajudou os combustíveis a registrarem queda de 0,69%. Óleo diesel (-1,74%), etanol (-1,66%) e gás veicular (-0,33%) também tiveram deflação.

A mais recente pesquisa Focus realizada pelo BC mostra que a expectativa de especialistas é de que a inflação termine este ano a 5,24%, com a Selic a 15%.