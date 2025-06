Índia diz que estão sendo feitos esforços para reconstruir eventos que causaram acidente da Air India

NOVA DÉLHI (Reuters) - Estão sendo feitos esforços para reconstruir a sequência de eventos que levaram ao acidente aéreo da Air India neste mês, que matou 260 pessoas, e identificar os fatores que contribuíram para isso, informou o Ministério da Aviação Civil da Índia nesta quinta-feira.

O Boeing 787 Dreamliner com destino a Londres caiu momentos após a decolagem da cidade indiana de Ahmedabad em 12 de junho, matando 241 das 242 pessoas a bordo e as demais em terra, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

As caixas-pretas do avião -- o gravador de voz da cabine de comando (CVR) e o gravador de dados de voo (FDR) -- foram recuperadas nos dias seguintes, uma do telhado de um prédio no local do acidente em 13 de junho e a outra dos destroços em 16 de junho.

Eles foram transportados para a capital nacional, Délhi, na terça-feira, onde uma equipe liderada pelo Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia começou a extrair seus dados, informou o ministério em um comunicado.

"O módulo de proteção contra colisões (CPM) da caixa preta frontal foi recuperado com segurança e... o módulo de memória foi acessado com sucesso e seus dados baixados... a análise dos dados do CVR e do FDR está em andamento", disse.

O CPM é a parte central de uma caixa preta que abriga e protege os dados registrados durante um acidente.

A Índia disse na semana passada que ainda não havia decidido onde as caixas-pretas seriam analisadas. Os dados recuperados delas podem fornecer pistas importantes sobre o desempenho da aeronave e quaisquer conversas entre os pilotos antes do acidente.

O desastre aéreo também chamou novamente a atenção para as violações das normas por parte das companhias aéreas do país.

O órgão regulador da aviação da Índia disse na terça-feira que foram encontrados vários casos de reaparecimento de defeitos em aeronaves nos aeroportos de Mumbai e Délhi - dois dos mais movimentados da Índia.

A Reuters noticiou que o órgão regulador da aviação indiana advertiu a Air India, que passou a ser submetida a um exame minucioso desde o acidente, inclusive por permitir que algumas aeronaves voassem apesar de as verificações dos equipamentos de emergência estarem atrasadas.

A companhia aérea também foi advertida por violações relacionadas à programação e à supervisão das tarefas dos pilotos.

A Air India afirmou que havia implementado as instruções da autoridade e que estava comprometida em garantir a adesão aos protocolos de segurança.

Ela também disse que estava acelerando a verificação dos registros de manutenção e que concluiria o processo nos próximos dias.

