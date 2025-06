Gwada negativo: grupo sanguíneo inédito é identificado em francesa

Em 2011, uma mulher francesa nascida em Guadalupe, no Caribe, preparava-se para uma cirurgia de rotina em Paris (França) quando exames detectaram algo fora do comum: um anticorpo desconhecido circulava em seu sangue. Os especialistas não conseguiram decifrar o enigma naquele momento — as tecnologias de análise genética ainda não davam conta de algo tão específico.

Esse caso permaneceu sob observação até 2019, quando o avanço do sequenciamento genético de alta velocidade permitiu que o EFS (Instituto Francês de Sangue) desvendasse o mistério. A paciente tinha uma mutação genética inédita, que deu origem a um novo grupo sanguíneo, batizado de "Gwada negativo". O nome faz referência às raízes da mulher na ilha de Guadalupe e, segundo os cientistas, também foi escolhido por ser de fácil pronúncia e aceitação em diferentes idiomas.

A descoberta foi oficialmente reconhecida em junho de 2025, durante um congresso da ISBT (Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue), em Milão, na Itália. Hoje, com mais de 60 anos, a mulher é a única pessoa no mundo identificada com esse tipo sanguíneo, sendo compatível apenas consigo mesma.

Por dentro do Gwada negativo

Os cientistas constataram que o Gwada negativo só se manifesta em pessoas que herdaram duas cópias do gene mutado — uma de cada progenitor. Os familiares da paciente (pais e irmãos) possuem apenas uma cópia do gene, o que os torna portadores, mas não afetados. A raridade extrema desse tipo sanguíneo é um desafio para a medicina transfusional, por isso o EFS já iniciou um protocolo especial para rastrear possíveis outros portadores, sobretudo entre doadores de sangue na região do Caribe.

A hematologista Ariette Luize Pires explica que os grupos sanguíneos são definidos pela presença ou ausência de proteínas específicas (antígenos) na superfície das hemácias. "O sangue tipo A possui o antígeno A, o tipo B possui o B, o tipo AB possui ambos, e o tipo O não possui nenhum dos dois. Já o fator Rh (positivo ou negativo) depende da presença do antígeno D, nomeado assim por ter sido estudado inicialmente em macacos rhesus", afirma a médica.

No caso do Gwada negativo, trata-se de uma variação genética que altera radicalmente essa lógica tradicional. Isso o torna especialmente delicado em situações de transfusão sanguínea.

Saber o tipo sanguíneo salva vidas

Essa é uma questão de sobrevivência. Quando o sangue incompatível é transfundido, o sistema imunológico pode reagir violentamente, causando complicações graves. É por isso que a tipagem sanguínea é um dos primeiros exames realizados antes de qualquer transfusão, cirurgia ou doação.

Laboratórios utilizam reagentes específicos para identificar os antígenos presentes nos glóbulos vermelhos e, com isso, definir se o sangue é A, B, AB ou O — com fator Rh positivo ou negativo. Enquanto tipos comuns como O+ e A+ são amplamente encontrados na população, tipos raros (como AB- e O-) já exigem atenção redobrada.

Agora, com o surgimento do Gwada negativo, a medicina enfrenta um novo desafio: encontrar possíveis doadores e estabelecer medidas de segurança para pacientes com características genéticas únicas. A descoberta marcou um avanço não apenas na hematologia, mas também no entendimento da diversidade genética humana.

*Com informações de reportagem publicada em 05/07/2021