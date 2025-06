Guillen diz que BC não está estendendo o horizonte para cumprimento da meta de inflação

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta quinta-feira que a autoridade monetária não está estendendo o prazo para o atingimento da meta de inflação e que há uma trajetória viável para o cumprimento do objetivo dentro do horizonte relevante da autarquia.

Guillen enfatizou que a inflação está resiliente e que as projeções do BC para os preços em períodos mais longos estão acima da meta. Segundo ele, o BC só espera queda dos indicadores de preços acumulados em 12 meses a partir do quarto trimestre deste ano.

(Por Bernardo Caram)