Grupo com 19 brasileiros fica preso em nevasca no Chile e aguarda resgate

Uma forte nevasca deixou um grupo de 27 turistas, incluindo 19 brasileiros, preso em uma rodovia na região de Antofagasta, Atacama, no norte do Chile.

O que aconteceu

Brasileiros estavam em um ônibus que ficou retido na rota 27-CH entre Hito Cajón e Paso Jama ontem. Além dos turistas, também estão isolados na rodovia cinco caminhoneiros e três membros do Conselho dos Povos Atacamenses. As informações são da CNN Chile.

O incidente teve início após um caminhão derrapar no gelo e bloquear a rodovia nos dois sentidos. Devido a intensidade da nevasca, os demais automóveis que precisaram parar por causa do acidente com o caminhão acabaram atolando na neve.

Serviços de resgate do Chile foram acionados pelos próprios turistas por meio de telefone via satélite. Os envolvidos precisaram se acomodar dentro dos veículos e têm enfrentado temperaturas baixíssimas de até sete graus negativos.

Pessoas envolvidas no incidente estão bem, segundo o tenente-coronel Ariel Campos. Ele relatou à imprensa chilena que todos "passaram a noite [de ontem] em boas condições", enquanto aguardam para serem socorridos.

#AHORA Carabineros continúa rescate en la ruta 27CH entre Hito Cajón y Paso Jama.

Pasado el km 63 se ubica un bus con 20 pasajeros que son evacuados por el @Ejercito_Chile

Además 20 conductores de camiones permanecen en el lugar.

??Se sigue avanzando al km 80.

EN DESARROLLO pic.twitter.com/nvoCwnQnQe -- Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) June 26, 2025

Pelo menos 20 pessoas que estavam em um ônibus foram socorridas, mas as nacionalidades deles não foram informadas. O serviço de resgate ainda atua para conseguir socorrer os demais envolvidos.

A operação envolve equipes do Exército, da polícia e bombeiros chilenos. A neve acumulada ao longo da rodovia, além do "vento branco" da nevasca, dificultam o serviço de resgate, que aguarda a neve baixar.

O UOL entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para questionar se tem acompanhado o caso, e aguarda retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.