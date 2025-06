Governo vê boicote do Congresso, mas diverge entre diálogo e 'tudo ou nada'

O governo Lula (PT) viu as derrotas de ontem como um boicote do Congresso de olho nas eleições de 2026, mas diverge em como deve ser a reação.

O que aconteceu

Membros do governo dizem ainda estar assimilando o baque. O projeto que derruba o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) foi votado de surpresa nas duas Casas —uma seguida da outra, um movimento raro— com derrota incontestável para o presidente em ambos os casos.

Ministros veem a reação como um projeto de poder. Com queda na popularidade de Lula, governistas dizem que fica "mais fácil" para a base menos fiel, os partidos de centro, "abandonarem o barco" e saírem para construir acordos próprios para 2026.

Para o Planalto, os presidentes também quiseram "garantir os próprios apoios". Na visão do governo, tanto o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) quanto o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) calcularam que era melhor manter o apoio dentro do Congresso, mirando a centro-direita, e com o próprio eleitorado, também de centro-direita, do que com o governo ou com a proposta orçamentária.

A avaliação é que a oposição se aproveitou disso e o clima de boicote ganhou as duas Casas. Para governistas, os parlamentares não se preocuparam na forma como a decisão pode impactar no futuro do país desde que prejudicasse o governo.

Eles dizem que voltou a política do "deixa sangrar, custe o que custar". Com a derrubada, um novo bloqueio de gastos deverá ser adotado pelo governo, impactando projetos sociais, e piorando ainda mais a avaliação do governo: é o "efeito dominó" que lideranças petistas estão acusando.

Acuado, o governo foi para as duas votações sabendo que iria perder. Tanto a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que bancou o nome de Motta durante a campanha para a presidência da Câmara no início do ano, quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não foram recebidos pelo parlamentar, o que indicou que "o bote estava dado", dizem governistas.

O que fazer?

É consenso no Planalto que o clima é desfavorável e que só deve piorar à medida que a eleição se aproxima: o debate é como reagir. Parte do governo, como admitiu Haddad, já prega a judicialização do veto no STF (Supremo Tribunal Federal), enquanto a ala mais pragmática fala em insistir no diálogo.

Ir ao STF seria o "tudo ou nada", admitem governistas. Por mais que a justificativa tenha base constitucional (já levantada pela área jurídica do governo), o Planalto diz entender que isso seria dobrar a aposta contra o Congresso, que já tem se irritado com o que chama de "dobradinha" entre governo e Judiciário no caso das emendas.

A oposição já avisou que isso só tensionaria ainda mais a relação. Governistas dizem que foram avisados em plenário de que derrota na política deveria se manter política e que recorrer ao Judiciário seria uma "demonstração pública de fraqueza".

Essa ideia é defendida mais pela área econômica. Pressionados pelo presidente, a Fazenda e o Planejamento querem evitar a qualquer custo terem de recorrer a um maior corte de gastos. Um novo contingenciamento de mais de R$ 12 bilhões só neste ano, incluindo emendas, foi o argumento derradeiro para tentar demover os parlamentares —mas não funcionou.

Os pragmáticos insistem no "deixa disso", e é a corrente que deve se seguir, apontam palacianos. Segundo interlocutores do Planalto, o tom de Gleisi, do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, das lideranças do governo nas Casas e, por ora, do próprio Lula tem sido de tentar melhorar o diálogo a qualquer custo.

Não é por falta de tentativa. Com apoio irrestrito do Planalto para as eleições tanto de Motta quanto de Alcolumbre, Lula fez diversos gestos de aproximação, chamando para eventos, viagens e colocando os presidentes e as lideranças congressistas para debater projetos, incluindo esta reformulação da proposta do IOF.

Mesmo os mais esperançosos dizem que "acabou a lua de mel". Sob este ponto de vista, ponderam que conversar não é ceder, mas que enfrentar e dobrar a aposta, desafiando o poder de ambos, "só vai piorar as coisas" e pode sepultar de vez qualquer projeto do governo, incluindo a mudança no IR (Imposto de Renda) e projetos sociais que viabilizem a reeleição de Lula em 2026.

Mas, ao seu modo, Lula tem passado o recado em prol da conciliação. Ao tratar do assunto, o presidente tem pedido que as pessoas "deixem os interesses individuais de lado e pensem um pouco no país" —aliados dizem que é a forma sutil do presidente impor sua mensagem (indicando que "o seu lado" luta "pelo Brasil") ao passo que não radicaliza o debate.

Fica a frustração. Há quem defenda que Lula chame os dois, mais uma vez, para uma nova conversa cara a cara, com novas promessas e novos acordos, enquanto os mais desanimados se perguntam o que isso "vai adiantar na prática".