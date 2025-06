Governo Central tem déficit primário de R$40,6 bi em maio, diz Tesouro

SÃO PAULO (Reuters) - O governo central registrou déficit primário de R$40,6 bilhões em maio, ante um saldo negativo de R$60,4 bilhões no mesmo mês de 2024, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira.

O resultado, que compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social, veio quase em linha com o esperado pelo mercado, conforme pesquisa da Reuters, que apontava para um déficit de R$41,1 bilhões no mês.

O desempenho de maio foi decorrente de um aumento real de 2,8% na receita líquida -- que exclui transferências para governos regionais -- e uma queda real de 7,6% nas despesas totais em comparação com maio de 2024.

A elevação nas receitas foi influenciada por um aumento real de 7,2% nas receitas administradas pela Receita Federal, que englobam a coleta de impostos de competência da União, e pela alta real de 8,1% na arrecadação líquida para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Entre os principais ganhos nas receitas administradas está uma alta de R$6,0 bilhões na arrecadação de Imposto de Renda, de R$2,0 bilhões em outras receitas administradas e de R$1,5 bilhão no Imposto de Importação.

No caso das despesas primárias, conforme o Tesouro, as principais contribuições para a redução real em maio vieram dos gastos do Poder Executivo Sujeitos à Programação Financeira, com queda de R$ 12,0 bilhões, dos créditos extraordinários, com redução de R$ 6,6 bilhões, e dos benefícios previdenciários, que caíram R$ 3,9 bilhões.

A meta de resultado primário do governo central para 2025 é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a cerca de R$31 bilhões.

(Por Fabrício de Castro)