Rede de bebidas Splash tem Sabrina Sato como sócia: 'Empreendedora nata'

A parceria entre a apresentadora Sabrina Sato e a franquia Splash Bebidas Urbanas chegou por acaso, conta a co-fundadora da marca, Brunna Farizel, no "Divã de CNPJ": "Não foi algo desenhado", mas se encaixou no estilo de vida e na imagem que a marca busca expressar na sua comunicação.

Ela é um nome que tem muito as características da Splash, que é de ser aberta a todos os públicos, conversar com todo mundo, tem diálogo, energia positiva. Ela é uma empreendedora nata, como a marca. Brunna Farizel

Criada em 2018, a rede de bebidas reúne um combo de produtos em um só lugar: lanches, pão de queijo, açaí, cafés e frapês para todos os públicos. A marca busca levar as tendências de bebidas das grandes metrópoles para cidades a partir de 50 mil habitantes.

Ao lado de Lucas Moreira, seu marido e sócio, há três anos o casal começou uma série de conversas com a Sr Digital, empresa de marketing de influência e relações públicas que faz parte do grupo Sato Rahal, liderado pelos irmãos da apresentadora, Karina e Karin.

A Splash buscava um influenciador que pudesse expandir o alcance e a imagem da marca, mas neste momento Sabrina Sato não fazia parte dos planos. "Não foi nada daqui ou de lá. Foi uma conversa até informal", conta Moreira, CEO da Splash.

Conquistar um sócio que carrega uma grande capacidade de mídia e engajamento nas redes sociais, além da imagem, traz os mesmos compromissos e contrapartidas que qualquer sociedade exige. Equilíbrio entre as expectativas e realizações dos sócios.



"Eles são sócios, as dores também são compartilhadas. O objetivo é fazer o negócio ir bem, nunca puxando um para o lado do outro" Lucas Moreira

"Do nosso tamanho, temos que saber qual briga encarar"

Sete anos após o primeiro passo da Splash, com 65 lojas e apenas uma unidade própria, gerenciar o relacionamento com os franqueados é uma escolha de qual problema adotar como prioridade, conta Moreira, que é CEO da marca. "Do nosso tamanho, a gente tem que entender qual briga a gente vai encarar", conta.

A Splash desenvolveu um modelo de cafeteria para atender diferentes públicos, até quem não toma café, vendendo diferentes bebidas e comidas. "Se você quiser entender a Splash, você é vegano e eu não sou, a gente consegue ir ao mesmo lugar juntos", conta Brunna Farizel

Ao contrário de outros produtos que não podem ser substituídos por outro parecido, como uma rede de perfumes ou sapatos, "coxinha é coxinha é qualquer lugar", diz o CEO da Splash.

Em diferentes momentos, o franqueado usa a criatividade para tentar baratear o custo, sem levar em conta que a franquia é um negócio em rede, e faz parte do trabalho da franqueadora negociar os melhores contratos e prazos para que o franqueado se concentre no sucesso do negócio no dia a dia, de olho no atendimento, no estoque e no treinamento dos seus funcionários.

Para que você vai sair da loja para poder comprar em um atacado se eu estou te entregando aqui para você focar só na venda, no atendimento, que vai chegar tudo pronto para você? Lucas Moreira

O contrato de franquia é um dos instrumentos que negócios como a Splash podem usar para mediar essas situações, mas o CEO da rede explica que a prioridade é levar um processo de educação sobre a importância de funcionar dentro do ciclo da franquia, e assim preservar a relação com o franqueado.

Uma rede de franquias é um relacionamento. Se eu for toda hora bater o contrato, uma hora esse relacionamento vai ter que acabar. Lucas Moreira

