Fitch eleva previsão de PIB dos EUA e da China e vê preço médio do petróleo mais caro em 2025

As revisões da Fitch Ratings da projeção da economia global vieram acompanhada por prognósticos mais elevados para as duas principais economias globais. Para os Estados Unidos, o prognóstico de expansão para 1,2% para 1,5% em 2025. A projeção mais recente para a Taxa Tarifária Efetiva (ETR) dos EUA é de 14,2%.

O cenário base pressupõe que ela aumentará ligeiramente nos próximos meses, aproximando-se da taxa de 18% prevista no relatório de março. "Esse valor está bem abaixo da taxa de 27% prevista em abril."

A China teve sua expansão projetada revisada de 3,9% para 4,2% neste ano, de acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira.

O ritmo da economia da zona do euro também foi revisado em alta, passando de 0,6% para 0,8%.

A Fitch projeta que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve seguir cauteloso em relação à política monetária americana, promovendo apenas uma redução da taxa de juros no quarto trimestre do ano.

Após as recentes tensões no Oriente Médio, a agência de avaliação de risco de crédito passou a prever um preço mais elevado para o petróleo, com o prognóstico de valor médio para o ano subindo US$ 5 para US$ 70.