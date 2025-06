Executivo da Tesla e confidente de Elon Musk deixa a montadora, diz fonte

Por Alexandra Ulmer e Akash Sriram

(Reuters) - O executivo da Tesla e antigo confidente de Elon Musk, Omead Afshar, deixou a empresa, disse nesta quinta-feira uma fonte com conhecimento do assunto, marcando mais uma saída de alto escalão no momento em que a montadora de veículos elétricos enfrenta uma desaceleração da demanda global.

Afshar fazia parte do escritório do presidente-executivo e, no ano passado, passou a supervisionar as operações de vendas e manufatura na Europa e América do Norte. Ele ingressou na Tesla em 2017 e rapidamente ascendeu na hierarquia, tornando-se um dos principais aliados de Musk, desempenhando papel central em projetos importantes como a construção da Gigafactory no Texas.

A demanda por veículos da Tesla tem caído na Europa e na América do Norte, à medida que Musk abraçava políticas de direita e apoiava o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liderando o Departamento de Eficiência Governamental da Casa Branca, o Doge, numa postura que afastou parte dos potenciais consumidores.

A saída de Afshar, reportada mais cedo pela Bloomberg News, ocorre após uma onda de demissões em 2024, quando a Tesla passou por uma ampla reestruturação, cortando milhares de empregos e redirecionando o foco para tecnologias de direção autônoma baseada em inteligência artificial e robótica.

Diversos executivos de alto nível deixaram a empresa nesse período, incluindo o diretor financeiro Zach Kirkhorn, o engenheiro-chefe de baterias Drew Baglino e Rebecca Tinucci, que liderava a divisão de Supercharging. Separadamente, Jenna Ferrua, que chefiava as operações de recursos humanos em Austin, também se demitiu, segundo reportagens recentes da imprensa.

Tesla, Ferrua e Musk não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. Os emails enviados para Afshar não foram entregues.

Analistas esperam que a Tesla registre sua segunda queda anual consecutiva nas entregas globais, algo inédito na história de cerca de duas décadas da companhia.

(Reportagem de Akash Sriram, em Bengaluru, e Alexandra Ulmer, em Washington)