EUA vendem 741,2 mil t de milho da safra 2024/25, revela USDA

São Paulo, 26 - As vendas líquidas de milho dos Estados Unidos para a safra 2024/25 somaram 741,2 mil toneladas na semana encerrada em 19 de junho, já descontados os cancelamentos, registrando queda de 18% em relação à semana anterior e de 17% em relação à média das quatro semanas anteriores, informou nesta quinta-feira, 26, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em relatório semanal. Os principais compradores foram Colômbia (191 mil toneladas - sendo 85 mil t transferidas de destinos desconhecidos e cancelamentos de 5,8 mil toneladas); Japão (178,9 mil toneladas - incluindo cancelamentos de 1 mil toneladas); México (105,3 mil toneladas - com cancelamentos de 1,2 mil toneladas); destinos desconhecidos (100,4 mil toneladas) e Espanha (93 mil toneladas, incluindo 55 mil toneladas transferidas para destinos desconhecidos).As exportações semanais do grão foram compensadas, segundo o USDA, por cancelamentos principalmente para o Egito (70,7 mil toneladas); Turquia (55 mil toneladas); Costa Rica (12 mil toneladas); Jamaica (1 mil toneladas) e Malásia (800 toneladas).Já as vendas líquidas de 305,5 mil toneladas referentes à safra 2025/26 foram principalmente para o México (138,5 mil toneladas); destinos desconhecidos (124 mil toneladas); Costa Rica (29,7 mil toneladas); Reino Unido (8 mil toneladas) e Nicarágua (2,8 mil toneladas).As exportações semanais de milho somaram 1,471 milhão de toneladas, queda de 16% em relação à semana anterior e de 12% em relação à média das últimas quatro semanas anteriores. Os principais destinos foram México (329,9 mil toneladas); Japão (302,5 mil toneladas); Colômbia (148,3 mil toneladas); Espanha (93 mil toneladas) e Taiwan (82,4 mil toneladas).