EUA vendem 402,9 mil t de soja da safra 2024/25, aponta USDA

São Paulo, 26 - As vendas líquidas de soja dos Estados Unidos para a safra 2024/25, o que inclui os cancelamentos, somaram 402,9 mil toneladas na semana encerrada em 19 de junho, segundo o relatório semanal do USDA divulgado nesta quinta-feira, 26. O volume representa uma queda de 16% em relação à semana anterior, mas aumento de 83% ante a média das quatro semanas anteriores.As principais compras foram feitas por Holanda (63,4 mil t, incluindo 60 mil t transferidas de destinos desconhecidos), México (60,6 mil t, incluindo cancelamentos de 10 mil t), Egito (60 mil t), Alemanha (58,3 mil t) e Bangladesh (55 mil t), que foram compensadas por cancelamentos para destinos desconhecidos (38,6 mil t).Para a safra 2025/26, as vendas líquidas alcançaram 156,2 mil t, principalmente para México (57,2 mil t), destinos desconhecidos (55 mil t), Taiwan (15,5 mil t), Indonésia (11,5 mil t) e Japão (9 mil t).Apesar do avanço nas vendas, as exportações semanais recuaram 24% frente à semana anterior e 20% ante à média das quatro semanas anteriores, totalizando 265,6 mil toneladas. Os principais destinos das cargas embarcadas foram México (64,9 mil t), Holanda (63,4 mil t), Alemanha (58,3 mil t), Indonésia (24,6 mil t) e Taiwan (17,6 mil t).Os dados de vendas de soja divulgados na manhã desta quinta pelo USDA ficaram dentro da faixa da expectativa de mercado. As vendas de soja somaram 402,9 mil toneladas para a safra 2024/25, conforme o USDA. Traders esperavam ver entre 200 mil e 600 mil toneladas de soja vendidas para embarque na safra 2024/25. *Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado