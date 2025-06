EUA vendem 255,2 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

São Paulo, 26 - As vendas líquidas de trigo, já descontados os cancelamentos, dos Estados Unidos para a safra 2025/26 totalizaram 255,2 mil toneladas na semana encerrada em 19 de junho, informou o USDA no seu relatório semanal divulgado nesta quinta-feira, 26. O resultado representa queda de 40,26% em comparação com a semana anterior (427,2 mil t).O volume foi impulsionado principalmente por compras de Japão (93,6 mil t), México (83,2 mil t, incluindo cancelamento de 400 t), Coreia do Sul (22,5 mil t), Jamaica (17,4 mil t, incluindo cancelamento de 300 t) e Colômbia (14 mil t), Cancelamentos foram registradas para destinos desconhecidos (4,9 mil t) e Marrocos (400 t). As exportações semanais somaram 256,3 mil t, principalmente para o Japão (80,2 mil t), México (54,9 mil t), Filipinas (36,5 mil), Marrocos (29,6 mil t) e Jamaica (21,2 mil t).